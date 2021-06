Damián Kuc contó que fue mordido por una anaconda

Damián Kuc hizo una serie de historias en su cuenta para narrar algo que parece gracioso, sin embargo nadie quisiera pasar. En medio de una expedición donde estaban por liberar a la serpiente, el animal se escapó y se posó sobre sus borcegos mordiendo la pierna del influencer.

El ataque por suerte, solo fue un susto. Dado a que la anaconda no era venenosa.

"¿Se acuerdan de la anaconda que subí a mis historias?" comienza preguntando Kuc, para luego hacer zoom en su cara y completar: "Bueno, me mordió". Me mordió una anaconda y en minutos les voy a mostrar mi herida de guerra ¿cuántos de ustedes pueden decir me mordió una anaconda?". Continuaba al tiempo que con la cabeza negaba y afirmaba ser uno de lo pocos sobrevivientes del ataque.

"¿No sé si ustedes vieron la película, anaconda?, bueno... a mí me mordió". Continuaba explicando para luego contar cómo habían sucedidos los hechos: "Claramente no luché, la estábamos por liberar se mandó por abajo de la mesa, se me apoya sobre el borcego, apoya enteramente su cabeza sobre el borcego y me mira la pierna. Y yo dije `It´s over`.Entonces yo la miro desde arriba y dije me va a atacar, porque cuando uno mira los documentales de Animal Planet, uno sabe cuándo el animal va a atacar, porque se tira para atrás", iba relatando con su gracia.

Luego dio paso a contar el momento exacto en donde fue mordido y explicó: "Se tira para atrás, pega el tarascón y yo siento que me agarra solo el pantalón entonces digo, ´`no se preocupen es solo el pantalón`` y luego cuando procedo a levantar el pantalón noto la herida de guerra”.

Seguido a su relato pasó a mostrar la herida, y se ve claramente como los colmillos del animal estaban marcados sobre la pantorrilla de Damián.

Filo News