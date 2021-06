“No somos jueces pertinentes para resolver sobre la fecha de elecciones en esta instancia"

Luego de conocerse el fallo del Superior Tribunal de Justicia que devuelve al tribunal de primera instancia la impugnación del PJ sobre la fecha de elecciones, convocadas para el 29 de agosto, el ministro Eduardo Panseri estuvo en los estudios de Final Abierto. Allí aclaró sobre la cuestión, pero también tildó de “folclórica” la actitud de judicializar los asuntos de la política. Reiteró que el STJ no es tribunal en esta instancia y recordó que las actuaciones seguirán su curso según los procedimientos establecidos, aunque no opinó sobre si el asunto estará o no zanjado antes del último domingo de agosto.

No obstante, también se tomó unos minutos de su tiempo para hablar de la digitalización del proceso electoral que este año alcanzará a la presentación de alianzas. Esto y más, en una entrevista que se puede ver y escuchar en los repositorios digitales de El Litoral.

—¿Cómo se está trabajando con relación al sistema Forum?

—Estamos trabajando —como siempre digo, gracias a la pandemia— con una velocidad supersónica, porque todo este planteo de la despapelización lo pensamos en tres o cinco años y ahora desde mayo, tenemos un sistema, el Forum, que significa que 5 mil abogados de toda la provincia pueden presentar allí sus escritos.

Ese sistema está debidamente probado desde mayo hasta la fecha. Entonces, por una inquietud de la jueza electoral, la doctora Herrera, y del personal, vimos si podíamos implementar este sistema informático, por ejemplo, para la presentación de alianzas, que es lo primero que se nos presenta.

Luego se pusieron los requisitos que debíamos cumplir con el programa, y después los técnicos propusieron lo que nosotros llamamos el “Forum de alianza”. Es una posibilidad, porque vamos a hacerlo de apoco. La inscripción, luego la gestión y designación o propuesta, se hará en un segundo o tercer momento. La inscripción de candidatos la vamos a hacer como se venía haciendo en las otras elecciones. (…) Este es el inicio. El punto es que no hay marcha atrás.

—¿Cómo lo ve?

—Con mucha alegría y mucha esperanza, con la ambición de llegar a la despapelización total.

—¿No va a tener respaldo por las dudas del papel o va ser 100% digital?

—Ahí venimos con lo que los apoderados nos decían: ¿Y la boleta o el recibo, cómo hacemos? Nosotros les estamos dando seguridad a nuestros clientes y a los diferentes jefes de alianzas de que el sistema no va a colapsar porque tenemos la capacidad en nuestro RAC o en nuestro servidor para recibir.

—Esto, si sale bien, ¿puede aplicarse con o sin pandemia?

—Primero, que se vaya la pandemia.

—¿Pero es un paso hacia adelante?

—Sí, no hay retrocesos.

La cuestión electoral

—Hay un fallo en el STJ que declaró su incompetencia para tratar sobre la impugnación del PJ a la fecha de elecciones. ¿Cuáles son los alcances y por qué llegan a esta decisión?

—El STJ es un ente u organismo que solamente es tribunal originario por conflicto de poderes. Siempre dije que yo no soy juez operativo, sino que soy de casación o de apelación. Los jueces operativos están en primera instancia. Uno no puede venir y presentar una acción, por más que su derecho sea lo más importante posible, por cualquier cosa o cualquier situación.

—¿En este caso se dará en las últimas instancias?

—Como apelación o casación.

—¿Cuál es el alcance de este fallo? ¿Lo podían rechazar y cerrar el caso?

—No, porque tampoco teníamos imperio para tomar esa decisión.

—¿Entonces como sigue la cosa?

—Lo que recibimos ya se envió al Juzgado Electoral pertinente, después tendrá el procedimiento que requiera.

—Según su experiencia, ¿se llegará a terminar este proceso en la Justicia antes de las elecciones?

—No puedo contestar, porque yo puedo garantizar lo que yo hago, mas no lo que hacen los 146 jueces de toda la provincia.

—¿Qué tiene prioridad: la instancia judicial o la fecha electoral?

—No tiene prioridad nadie, cada uno tiene sus plazos y procedimientos.

—Si quedan instancias por recurrir a la Justicia y llegamos al 29/8 sin resolución, ¿qué pasa?

—Eso es un futuro totalmente incierto y no lo puedo avizorar. Solo tengo dos expedientes por responder en mi oficina, y cuando me voy solo me quedo con uno o dos expedientes que quiero volver a estudiarlos. Cada juzgado o funcionario tiene su cúmulo de tareas y responsabilidades y sus tiempos, y yo no puedo garantizar la inmediatez sobre todo esto. Yo garantizo lo que yo hago y no puedo decirle que vamos a resolverlo, porque estaría mintiendo. (…) Lo que nosotros dijimos es que no somos los jueces pertinentes para resolver este asunto, en esta instancia y como está presentado.

—¿Por qué cree que las elecciones en Corrientes terminan judicializándose siempre?

—Es algo folclórico. Nosotros hace más de 15 o 20 años venimos observando que la sociedad pide no solo en cuestión electoral. Pide la entrega de un bolsón de alimento, por ejemplo. Si van a ciertos países eso no existe, de que yo decida que usted tiene que tener ciertos elementos o bienes. Porque es el sistema el que tiene que encontrarle la solución. Nosotros tenemos que resolver cuando hay un conflicto de derecho entre A y B y para que no reine el poder de la selva, para eso está el Poder Judicial, para decir: bueno, traigan sus pruebas y resolvemos. Al argentino le gusta litigar, pero después no acepta la decisión de un juez.