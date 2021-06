Se conoció el resultado de la pericia psicológica de Juan Darthés

Acusado de violar a Thelma Fardín durante una gira internacional en Nicaragua cuando era menor de edad, Juan Darthés se exilió en Brasil, su país de origen. A dos años de que se hiciera pública la denuncia, el juicio va a comenzar el 30 de noviembre de forma virtual.

"El 30 de noviembre comienza el juicio contra Juan Darthés por la denuncia por violación de Thelma Fardín. Y está la pericia psiquiátrica", confirmó Ángel de Brito al darle el pie a Maite Peñoñori para que explicara los puntos más importantes del examen médico.

"La pericia fue enviada a Brasil. La investigación empezó en la Argentina y ahora se trasladó la causa para que tengan esta primera audiencia, el 30 de noviembre, por Zoom. La pericia psiquiátrica fue en diciembre de 2018", comenzó la panelista en "Los Ángeles de la Mañana".

Thelma Fardín denunció a Juan Darthés por violación.

La angelita dio algunos detalles del momento en que el actor respondió una serie de cuestiones: "Fueron a su domicilio de Nordelta. Cada entrevista duró una hora y media. Dicen que contestó las preguntas de manera fluida, aunque por momentos parece sumirse en angustia".

"Está lucido y orientado. Demacrado, ansioso y con palpitaciones. Presenta miedo hacia el exterior. Pide ayuda terapéutica para él y para su familia. No hay manifestaciones de odio o de agresividad, sí de decepción y nostalgia por su trabajo y por el desengaño con las personas", expresa la pericia psiquiátrica del actor brasilero.

El informe evidenció que Darthés llloró dos veces al hablar de su familia: "Parece sentir empatía al conocer lo referido a otras personas. Se describe como un actor de exitosa carrera. Cuando narra lo acontecido públicamente, sobre las conductas de órdenes sexual, lo hace con voz entrecortada y, por momentos, con manifiesto dolor psíquico. Refiere desesperanza y su gestualidad expresa tristeza. Presenta llanto en dos oportunidades al narrar pensamientos con contenidos trágicos sobre su familia".

"No llega a presentar ideación suicida. Quiere defenderse y vivir en vida familiar. Lo notan lucido, orientado, con conocimientos de la situación. No tiene alteraciones patológicas. Tiene trastornos de sueño. Siente agotamiento durante el día. Cuenta con una inteligencia superior al término medio. Tiene una buena comunicación con su cónyuge y con sus dos hijos", agregó.

Además, el examen reveló que el actor denunciado tiene miedo a espacios abiertos o descubiertos: "Impresiona con cuadro de ansiedad, agorafobia y depresión. Tiene personalidad histriónica, narcisista, que no presenta una personalidad psicótica, que pueda llevar a actos violetos, recurrentes o seriales. No presenta rasgos característicos de perverso. No tiene pensamientos que evidencien el goce o el placer referido a otra persona".

"Se lo ve como una persona con empatía, capaz de identificarse con sus interlocutores, que mantiene coherencia y sinceridad a las consultas. Demuestra la necesidad de revalidar sus capacidades y virtudes. Tiene una personalidad seductora, agradable. Tiene facilidad para relacionarse socialmente. Puede reaccionar con impulsividad, pero con límites. Tiene conciencia social de sus actos", cierra el informe médico sobre Juan Darthés.

Diario Show