La emoción de Pampita tras recibir la vacuna contra el covid

Luego de que Pampita compartiera su emoción con sus seguidores al anunciar que le habían dado turno para darse la vacuna contra el coronavirus, la modelo registró el feliz momento en el que recibía la primera dosis.

"Mañana me vacuno, estoy muy contenta. Me inscribí hoy y me dieron turno para mañana", había contado el pasado viernes, la jurada de La Academia, en un vivo de Instagram que realizó en plena campaña de fotos.

Horas después, la conductora de Pampita Online vivió el momento más esperado mientras su esposo, Roberto García Moritán –de quien espera a su primera beba- la filmaba.

“Tenés buena mano, ¿no? No me hagas doler el brazo, Jony”, se la escuchó decir a Carolina Ardohain, algo preocupada por el pinchazo del enfermero. Y a los segundos agregó, contenta: “¡Ya está! ¡No dolió nada! ¡Qué alegría! Sos un grande, Jony, no dolió nada. Muy bien, dándome mi vacuna, ¡estoy protegida!".

"¡Muy bien, mi amor!, cerró el empresario que acomañó la situación con celular en mano y sin dejar de mimar a Pampita, que está embarazada de 8 meses y ya entró en la cuenta regresiva para dar a luz a su hija.