Agüero: “Hay que disfrutar porque estar en la selección es algo único”

Tras disputar el sábado pasado la final de la Liga de Campeones de Europa, Sergio Agüero se sumó ayer al plantel de la selección Argentina que comanda Lionel Scaloni. “Estoy contento de estar otra vez acá. Como siempre digo, hay que disfrutar porque formar parte de la selección es algo único”, comenzó a explicar el Kun en su llegada al predio de Ezeiza.

“Estoy ilusionado, tenemos dos partidos importantes, sobre todo el primero porque si hacemos las cosas bien nos va a dar mucha confianza. Al llegar más tarde que el resto de mis compañeros, no sé si tendré la posibilidad de jugar o no, tal vez no porque es muy reciente mi llegada, pero acá estaré apoyando a mis compañeros que lo harán lo mejor posible” afirmó el delantero.

Con respecto a Chile, el primer rival de esta doble fecha, opinó: “Siempre es un rival muy fuerte físicamente. Las Eliminatorias son muy complicadas, me hace acordar un poco a la Premier League porque cualquiera le puede ganar a cualquiera y tenés que estar concentrado al máximo. Nosotros tenemos un buen equipo y un buen grupo, ojalá hagamos las cosas bien”.

El "Kun" fue el último en incorporarse al seleccionado argentino, ya que tras haber jugado el sábado pasado la final de la Champions League para el Manchester City, se trasladó a Barcelona para firmar su contrato con el club catalán por los próximos dos años.

El goleador surgido en Independiente fue convocado por el DT Scaloni con miras al partido ante Chile del jueves próximo, en Santiago del Estero, en la reanudación de las Eliminatorias hacia Qatar 2022.

Ocho

En principio, el DT albiceleste, Lionel Scaloni, ya tendría 8 jugadores confirmados en su cabeza. Las tres dudas que tiene pasan por el arquero (Franco Armani o Emiliano Marínez -este último corre con ventaja-), uno de los mediocampistas (Giovanni Lo Celso o Marcos Acuña) y uno de los extremos (Lucas Ocampos o Ángel Di María).

El arquero del Aston Villa -que llega en un muy buen nivel y con continuidad en su club- atajó para los titulares en el entrenamiento de este martes y es el segundo entrenamiento consecutivo en que lo hace. Ganó consideración y todo parece indicar que sería el titular ante Chile.

Por otro lado, el encargado de defender el arco en River llega con menos de chances de disputar el encuentro debido al covid que lo mantuvo inactivo durante el último tiempo.

En la última temporada de la Premier League, Emi Martínez fue elegido como mejor arquero. El buen nivel mostrado y la continuidad en el Aston Villa fueron fundamentales para su convocatoria a la Selección. Por ejemplo, acumuló 15 partidos sin que le conviertan goles y logró igualar el récord de Brad Friedel. Jugó los 38 encuentros del certamen como titular.

Así el equipo para enfrentar a Chile, sería con Armani o Martínez; Juan Foyth, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso o Marcos Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Lucas Ocampos o Ángel Di María.