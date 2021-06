Basabe afirmó que San Martín mantendrá la misma idea de juego

San Martín avanzó rápidamente con el armado del plantel para la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol. Ya era oficial, mucho antes de que termine el certamen, la continuidad de Diego Vadell como DT. En tanto que durante la semana pasada se aseguró mantener la estructura del pasado torneo: Jonathan Machuca, Emiliano Basabe, Javier Saiz y Maximiliano Andreatta (U23). Todos ellos se suman a Gastón García, Matías Solanas (U23), Franco Alorda, Franco Méndez y Rolando Vallejos quienes ya estaban confirmados y también sumó a Fabián Ramírez Barrios.

Basabe, una de las palabras autorizadas y capitán del equipo, dialogó con del Departamento de Prensa de la Asociación de Clubes acerca de este desafío de encarar un nuevo año con el club rojinegro.

“La verdad que estoy muy contento de haber renovado en San Martín. De seguir en el club con una idea de trabajo que venimos ya de dos años. Lo bueno es que permanecerán jugadores de la temporada pasada, sigue el mismo entrenador, así que vamos a seguir con la misma idea con la cual nos hemos sentido muy cómodos porque eso nos ha llevado a competir a un buen nivel”, afirmó el alero bonaerense.

“La continuidad de Diego (Vadell), la renovación de Saiz, Machuca, de Solanas, García, de todos los chicos, tuvo que ver en la decisión porque el año pasado tuvimos la oportunidad de mostrar un buen básquet y de jugar bien en equipo. Saber que ellos seguían fue muy importante para mí", manifestó acerca de los motivos para extender su vínculo.

Emiliano jugó 46 partidos con promedios de 7.7 puntos y 5.4 rebotes. Al hacer referencia a su producción en esta última edición de la Liga indicó: “Son sensaciones raras las de la temporada pasada por cómo se dio todo y por el contexto. Lo importante fue terminarla, competir, haber podido jugar en condiciones que quizá no fueron las mejores, pero sabíamos que era la única manera. Aceptamos porque era la forma de regresar a trabajar y el primer objetivo fue que se volviera a jugar”.

También dejó en claro que “todos los años se crece profesionalmente. Me tocó ser capitán del equipo también que fue algo que me gustó mucho y me sentí muy cómodo en esa función. En lo personal me vi bien, somos un equipo que no dependemos de un solo jugador. Si bien tenemos a Solanas y a Machuca que eran los que más se destacaban en la ofensiva, después cualquiera podía anotar en cualquier partido y eso era importante para sentirnos cómodos adentro del grupo”.

Por el momento “no hablé todavía con Diego (Vadell) es temprano para hablar de objetivos pero con él nos conocimos mucho en estos dos años. Ya sé que es lo que él piensa y sus ideas. Transmite muy bien al grupo. Conocer así al entrenador también es muy valioso y no va a ser muy necesario tener una charla previa, sino mensajes o una charla cotidiana como solemos tener y eso bastará en un principio”.

Antes de fijar algún objetivo, “el plantel se tiene que terminar de armar. Tuvimos unas bajas importantes y ya sumamos una alta como Fabián (Ramírez Barrios), que es un gran jugador con mucha experiencia, muy importante en nuestra competencia y será un jugador interesante. El objetivo será adaptar a los nuevos, fundamental para el funcionamiento", sostuvo Emiliano sobre su vínculo con el DT y los desafíos que afrontarán en un nuevo año juntos.

“La temporada pasada fue muy atípica. La idea fue siempre preservar la salud de todos. Creo que al principio costó un poco porque hubo varios contagios en las burbujas. Después se fue acomodando todo, se tomaron nuevas medidas, que ayudaron mucho a que se pueda seguir jugando. Creo que por ahí se hizo muy pesado en algún momento. Sobre todo vivir tanto tiempo en un hotel y sin estar con tu familia, en tu lugar, pero sabíamos que era así. Tuvimos un año de trabajo, me quedo con que se pudo jugar en medio de una pandemia, que se terminó y que hubo un campeón. Esperemos que la próxima esté todo un poco mejor y se vuelva a jugar de visitante. Pero todavía falta mucho”, concluyó Basabe.