Pronta despedida de Leo Mayer de la clasificación de Wimbledon

El “Yaca” Mayer sigue sin encontrar buenas sensaciones en lo que puede ser el fin de su carrera. En la primera ronda de la clasificación al cuadro principal del tercer Grand Slam de tenis del año, Wimbledon, perdió con el santiagueño Marco Trungelliti.

En poco más de una hora y 20 minutos de juego, el norteño se impuso por 6-4 y 6-2. Los 13 winners que consiguió el correntino contra 11 de su rival, no lograron equilibrar sus 33 errores no forzados (Trungelliti cometió 15).

Además, el correntino contó con seis ocasiones para quedarse con el servicio de su rival, pero solo lo consiguió en una ocasión. En cambio, el santiagueño de 31 años le quebró el saque a su rival en cuatro oportunidades, de las 12 que le permitió su rival.

“No es una victoria agradable; jugar contra alguien a quien estimo y respeto tanto no me hace ninguna gracia. Un sentimiento raro. El tema tenístico, al lo menos hoy, pasa a segundo plano; solo me sirve para pensar en mañana”, declaró en conferencia de prensa Marco Trungelliti, tras vencer al “Yaca” Mayer, concluida la primera jornada de la clasificación.

El próximo rival de “Trunge” será el brasileño Thiago Seyboth Wild (123).

Una vez concluida su participación en esta competencia, el correntino analiza los pasos a seguir, en la que cuenta con dos opciones: inscribirse en algún otro challenger (Porto, desde el próximo lunes 28 de junio) o regresar al país y planificar el futuro, en el que está presente la posibilidad del retiro.

Otros dos siguen

Además de Trungelliti, los argentinos Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry ganaron en la primera ronda de la clasificación.

El bonaerense Francisco Cerúndolo, ubicado 117 del ranking de la ATP, venció al brasileño Felipe Meligeni Rodrigues Alves por 6-4 y 6-2, y se medirá en la próxima rueda con el italiano Roberto Marcora.

Por su parte, el platense Tomás Etcheverry (204) superó al turco Cem Ilkel (189) por 6-1 y 6-4 y jugará en segunda rueda ante el indio Ramkumar Ramanathan (211). Además de Mayer, otros seis argentinos perdieron en el inicio de la qualy. Juan Manuel Cerúndolo (141), cayó frente al francés Enzo Couacaud (167) por 4-6, 6-2 y 6-3, y Sebastián Báez (159) perdió ante el australiano Matthew Ebden (237) 6-7 (3), 6-3 y 6-2.

En tanto, el porteño Guido Andreozzi (205) no pudo con el experimentado neerlandés Robin Haase (209) por 6-4 y 6-4; el bonaerense Juan Pablo Ficovich (226) cayó ante el francés Benjamín Bonzi (121) por 7-5 y 6-1; Andrea Collarini (207) perdió ante el español Carlos Taberner (134) por 6-4 y 6-2, y el rosarino Renzo Olivo (192), con el belga Ruben Bemelmans por 6-2 y 7-5.