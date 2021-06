El enojo del hijo de Wanda Nara con su papá Maxi López

Luego del escándalo que protagonizaron Maxi López y Wanda Nara en el Día del Padre, donde el futbolista le reclamó a la esposa de Mauro Icardi que no ve a sus hijos hace diez meses, Ana Rosenfeld reveló detalles de una nueva interna familiar.

En diálogo con "Los Ángeles de la Mañana", la abogada contó un insólito reproche de Valentino a su padre. Al respecto advirtió: "Me contó Wanda ayer que el nene le dijo ‘papá, para navidad y mi cumpleaños no me regalaste nada, ¿por qué no me regalás el último celular que todos mis amiguitos del colegio lo tienen?’".

"Y el padre le dijo ‘yo me compro el 12 plus y te doy el que yo tenía’. No sé cuál era el que tenía pero la verdad que eso le molestó, como mil cosas más", relató la letrada.

A su vez, Rosenfeld comentó que Mauro es quien da "los gustos" a los pequeños de Wanda pero que esta vez, el niño de 12 años quiso que su padre le cumpla los caprichos: "Mauro le compra todo, pero el nene quiso pedirle al papá".

Por otro lado, tras la última polémica que protagonizó la ex pareja, la abogada se refirió a la reacción de Valentino: "El posteo le súper molestó a ella y a los chicos. Hay un audio que incluso Wanda me lo reenvió en el que el nene mayor le pide por favor al padre, no solamente que saque ese posteo, sino que también que por favor se abstenga de lastimar a su madre".