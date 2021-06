Derrumbe en Miami: un correntino y su familia se encuentran desaparecidos

Buscan al médico correntino Andrés Galfrascoli, quien había viajado con su pareja y su hija de 6 años a Miami. Están desaparecidos desde la madrugada de ayer, cuando el edificio donde se alojaban se derrumbó.

Los equipos de rescate que trabajan en la ciudad turística buscan entre los escombros del edificio a cientos de personas, entre ellas a un médico cirujano oriundo de Goya, junto a su pareja Fabián Nuñez y la hija de ambos, Sofía Galfrascoli, de tan solo seis años.

La familia se encontraba en Miami hace poco más de un mes y se alojaba en las propiedades de Nicolás Fernández, amigo de la pareja y que confirmó la información.

“Los que están desaparecidos son Andrés, Fabián y Sofía, ellos están entre los escombros; no pude tener novedad si están vivos o no, porque los llamo y no contestan”, dijo apenado.

Contó que “se estaban quedando en casa y con la mala suerte que me dijeron para quedarse en el departamento y en la primera noche pasó lo que pasó”.

Al cierre de esta edición todavía se desconocían los motivos por los cuales el complejo de residencias se desplomó.

El edificio de 12 pisos sufrió un derrumbe parcial. Está ubicado cerca de la playa de esa ciudad del estado de Florida y fue construido en 1981.

Tampoco se sabe con exactitud cuántos departamentos estaban ocupados ni cuántas personas había dentro cuando colapsó una parte de la estructura, ya que muchos vecinos no viven allí de manera permanente.

Según información de Cancillería, hasta el momento se conoce que diez argentinos que se hospedaban en el edificio que se derrumbó en Miami Beach permanecen desaparecidos y las autoridades confirmaron que los buscan entre los escombros.

Quién es el correntino

Galfrascoli, de 45 años, es un cirujano plástico nacido en Corrientes que tiene su consultorio en la avenida Santa Fe al 1700 de la ciudad de Buenos Aires, aunque también realiza operaciones en Miami.

Desde sus redes sociales, el médico promociona las cirugías estéticas que realiza junto con su equipo. Entre sus seguidores se encuentran figuras públicas como la primera dama, Fabiola Yáñez, de quien es amigo, según trascendió en medios de alcance nacional.

Fuentes cercanas a la pareja de Alberto Fernández señalaron que la mujer sigue “expectante” la situación en Miami y que se comunicó con la familia.

En tanto, la pareja de Galfrascoli, Fabián Nuñez, de 55 años, es cantante, director teatral y contador. En 2013 estrenó la obra musical “Camila, nuestra historia de amor”, basada en la vida de Camila O’Gorman, la aristócrata que en tiempos de Juan Manuel de Rosas se enamora de un sacerdote, Uladislao Gutiérrez (cuya historia de amor se relata en el film de María Luisa Bemberg, protagonizado por Imanol Arias y Susú Pecoraro).

Nuñez no solo dirigió la obra, interpretada por Natalie Pérez y Peter Lanzani, también la escribió y trabajó en el diseño de la escenografía y la música.

Galfrascoli y Nuñez viajaron semanas atrás a Miami junto a su hija Sofía, según dijeron amigos de la pareja, y se hospedaban en el complejo Champlain Towers, donde ocurrió la tragedia en la madrugada de este jueves.

