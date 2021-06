“A Colombi le ha costado muchísimo dejar la gobernación y esperamos que colabore”

El diputado provincial Eduardo Vischi es uno de los hombres que suena para encabezar la grilla de senadores nacionales de la alianza ECo. Es uno de los armadores de la estrategia oficialista en Paso de los Libres y además es un referente de la generación política que acompaña de cerca al gobernador Gustavo Valdés. En esta entrevista con los periodistas Eduardo Ledesma, Gabriela Bissaro y Carlos Simón para “Final Abierto”, deja en claro todo, pero también habla de Ricardo Colombi, de los tiempos y de los modos de la política, y de lo que esperan que haga el exgobernador.

Aquí un extracto de la nota que se puede ver y escuchar en los repositorios digitales de El Litoral.

—¿Qué rol va a ocupar, intendente en Paso de los Libres o senador nacional, dónde se va a sentir más cómodo?

—Yo digo que estoy cumpliendo un rol que venía dialogando con Gustavo Valdés, que era el armado de Paso de los Libres y, a su vez, un trabajo en la Costa del Uruguay que vengo haciendo hace mucho tiempo y que me ayuda a tener contacto con esa zona de la provincia. Eso para mí es muy importante.

Después, digamos que esto recién se larga y se empieza a ver como se acomodan las cosas. Creo que Paso de los Libres va a votar para intendente en noviembre. Entonces hay algunas alternativas y un dilema permanente para mí es si vuelvo o no, si puedo hacer cosas afuera de Paso de los Libres que le ayuden a la ciudad.

Mi pensamiento siempre es buscar cosas importantes; Libres es una ciudad muy interesante porque tiene un rol, que al ser zona de frontera tiene muchas cosas interesantes para trabajar a nivel nacional, internacional, regional y provincial. Así que eso que me gusta y conozco lo vengo haciendo.

—¿De quién depende entonces?

—Por lo que tengo hablado con el partido a nivel provincial, hay una expectativa en la posibilidad de que el radicalismo lleve una candidatura a senador nacional en primer término, algo que puede ser algo interesante en mi carrera como posibilidad, pero es una entre varias, porque seguramente hay muchos que también pueden serlo.

—¿También estará en la boleta el día que se elija en Paso de los Libres?

—Es una buena forma también de estar presente en la boleta el día de las elecciones a nivel local y, por otro lado, tendremos que ser exitosos en el armado de Libres para poder ganar. Necesitamos que la política acompañé también la cuestión provincial y me parece que es interesante.

Algo que vengo viendo es que hay cierto hartazgo del político y de la política, también hay necesidad de encontrar gente nueva. Estamos buscando nuevos líderes para tratar de tener una visión de futuro en la ciudad.

—¿Solo para Paso de los Libres o es algo a nivel general?

—Lo vengo diciendo hace un tiempo: creo que Gustavo Valdés está encarnando de alguna forma ese proyecto de cambio y obviamente por eso este escarceo que hay internamente dentro del partido, e inclusive con los aliados de ECo, que ven que va cambiando la cuestión. Esto evidentemente está marcando una tendencia, pero es natural y esperemos que se dé de la mejor manera posible.

Hablo de un recambio no solo generacional con respecto a la edad, sino con las formas de liderar que se necesitan en la provincia. Cuesta hablar de esto en Corrientes, porque ha sido una provincia conservadora por excelencia que ha tenido liderazgos muy fuertes como “Tato” Romero Feris y demás.

Nosotros entendemos que este capataz de estancia siempre es lo que elige el correntino y hay que ver si están preparados para elegir un líder más carismático, de equipo o de apertura, de diálogo o de consulta. Porque es el liderazgo que viene y me parece que tiene que darse; es mi punto de vista.

—Me parece que no está mencionando solo a Romero Feris, me parece que también hay un teléfono para Ricardo Colombi…

—Sí, pero Colombi fue una transición y yo creo que, en ese caso, él encarnó eso y le dio un tinte de un gobierno a la posibilidad de ser más humano, desde el punto de vista de estar cerca de la gente. Él, a pesar de tener un carácter fuerte, ha sido una persona que penetró bastante en la sociedad correntina y fue tres veces gobernador.

—¿Usted dice que no va a pasar del escarceo?

—Eso es difícil de saber, a mí no me gusta hacer mucho análisis político a largo plazo porque, salvo cuestiones públicas, con las relaciones humanas es difícil de saber. Porque cada uno acepta o no, dependiendo de distintas cuestiones estos cambios, pero la realidad, por lo que yo puedo ver a corto plazo, es que Gustavo Valdés va a ser reelecto y ese va ser un cambio importante para la provincia.

—Para usted, ¿Valdés saca chapa de líder?

—Es algo que ha logrado con mucho esfuerzo y con mucha sombra que es Ricardo Colombi, y ha logrado ese liderazgo, sino no habría podido ser tan fácil, pero se está dando una situación bastante clara con respecto a su reelección.

Eso es gracias a su liderazgo, más allá de que el liderazgo en Corrientes, uno tiene el poder y es como más fácil, pero de todos modos demostró que ha tenido y tiene el acompañamiento de más partidos que antes.

—Eso es demostrar inteligencia y habilidad al juntar 29 partidos, que no es una tarea fácil…

—No, no es fácil. A veces entendemos que el liderazgo es ‘yo mando’ y todo el mundo disciplina y se alinea, pero esto quiere decir que hay más diálogo y se logra lo mismo.

—¿Cuál es el rol de Colombi en toda esta historia?

—Yo te digo lo que esperamos, pero después saben que él tiene su actitud. Pero todos esperamos que, con su gran experiencia, visión de futuro, estrategia o su capacidad de armador que tiene, sea un gran colaborador político y seguramente también en lo que se refiere a la cuestión de la gestión.

Entendiendo que son tiempos distintos, me pudo haber pasado a mí cuando me fui de Libres y dejé de ser intendente, y yo me fui y vino otro y no me puse a llamarlo por teléfono a decirle lo que tenía que hacer. Yo creo que eso tenemos que entender todos y que es el tiempo de otro y la responsabilidad; el que hace y el que firma es otro.

—Dice “esperamos que sea”. ¿Hay dudas ahí?

—Yo lo que espero es eso; yo lo que noto es que a Ricardo le ha costado muchísimo haber salido de la gobernación y, el primer tiempo por lo menos, no lo vi muy cómodo.

Yo lo entiendo porque a mí también me costó salirme del Ejecutivo e irme al Legislativo y a veces vos no tenés claro tu rol, y pasar de tener un poder de que vos decidís y se hace, a ser una persona que tiene que hacer un proyecto de ley y tenés que asesorarte y otro lo tiene que ejecutar; no es simple y a cualquiera le puede pasar.

—El gobernador dijo que no iba a aceptar condicionantes y luego lanzó su candidatura con 29 partidos. ¿A quién le hablaba Valdés?

—Entiendo que tiene que ver con los movimientos que se han dado en los últimos tiempos en la alianza. No lo veo tanto como algo interno, sino en ese proceso creo que él manda un mensaje diciendo “yo voy para adelante y vengan que estoy dispuesto a trabajar y dialogar, pero vamos todos juntos”, y si hay condicionamientos que no me cierran, que estoy viendo a futuro, bueno, no quiero que pase. Yo lo vi de esa forma y creo que por eso también estaba el lanzamiento, para avanzar en este tiempo.

—¿A Canteros lo ve afuera?

—No todavía. Pero sí lo veo en una actitud dura y decidida. Lo cual no creo que esté mal, pero no sé, hay que analizar qué rol tiene que jugar en esta nueva etapa. Y si su posicionamiento es la intendencia —que eso está claro—, no se le va a permitir porque hay un gobierno radical al que le está yendo bien y que puede ser reelecto, entonces competir dentro de la alianza, además de correr el riesgo de hacer perder al candidato local, me parece que no corresponde.

Pero sí en otros espacios puede ser, y si eso lo hace quedar dentro de la alianza sería muy bueno. Sé que está hablando con otros también y él sabrá qué tiene que hacer, tiene un montón de gente atrás que lo ha acompañado en todo este proceso por mucho tiempo y que seguramente le pedirá que haga lo mejor posible.

—¿Lo ve como un error político hasta donde ha avanzado?

—Lo que pasa es que hace cuatro años atrás el hizo una solicitada y terminó siendo vicegobernador y, por ahí tal vez, le salió bien. Pero no sé si este es el tiempo y quizás lo está perdiendo.

—¿No valoró las personalidades de uno y otro?

—Exactamente. Creo que Gustavo Valdés no es Ricardo Colombi, y bueno, hay otros análisis...

—¿Lo que funcionó con Colombi por ahí con Valdés no funciona?

—Yo creo que eso está pasando, y bueno, él se plantó en lo suyo y creo que eso no está cayendo bien.