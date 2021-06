La dupla Fabro-Baroni pierde a Gonzalo Ríos por tres semanas

Más Info

Programación

Viernes 2

17:15 Sp. Belgrano (San Francisco) vs. Sportivo (Las Parejas). Árbitro: Enzo Silvestre.

Sábado 3

15:00 Crucero del Norte vs. For Ever / Nahuel Viñas.

15:00 Defensores (Pronunciamiento) vs. Douglas Haig / Jorge Nelson Sosa (Corrientes).

15:30 Def. de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Gimnasia (Concepción del Uruguay) / Brian Ferreyra.

15:30 Sarmiento vs. Boca Unidos / Nelson Bejas (Tucumán).

15:30 Unión (Sunchales) vs. Racing (Córdoba) / Guillermo González.

15:30 Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Juventud Unida (Gualeguaychú) / Francisco Acosta.