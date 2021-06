Santi Maratea denunció que le quisieron robar los 25 millones recaudados

Santiago Maratea continua impulsando desde sus redes sociales campañas solidarias para recaudar dinero por buenas y justas causas. Cada compromiso que lleva adelante lo sorprende, por la rapidez con la que llega a los objetivos y la predisposición de la gente para colaborar.

Sin embargo, en la última cruzada que emprendió, en donde el objetivo es formar una fundación que sea un espacio para las infancias trans. Recibió no solo muchas críticas, sino muchos que le anunciaron que no iban a ser parte de esta campaña. No obstante, el influencer explicó la temática y dijo:

“Hay una estadística que indica que el 50 % de los niñxs trans intentó suicidarse y vos decís que no estás de acuerdo. ¿Con qué no estás de acuerdo?”, expresó y en otra publicación escribió: “Por ahí no creés en dios pero sabés perfectamente lo que Dios opina y en el fondo esto no te cierra porque crees entender la naturaleza y entonces, creés que también podés definir lo que es natural y lo que no, te estás comiendo una peli amigo. Sacá un segundo la moral de tu cabeza y explícame el desacuerdo”.

El objetivo es juntar 200 mil dólares, es decir, 32 millones de pesos. Pero en el día de hoy, Santi que lleva recaudado 25 millones de pesos, denunció que le intentaron clonar la cuenta y robarle el dinero que se encuentra en Mercado Pago.

Afortunadamente la aplicación se dio cuenta de la maniobra y alertó a Maratea que a través de unos videos en su Instagram, el influencer describió todo lo acontecido y sostuvo: "Nos ponemos a averiguar en el momento y lo solucionamos todo. Básicamente lo que pasó es que nos quisieron clonar la cuenta y se dieron cuenta".

Y sin dar nombres, cosa que nunca hace, dejo entrever que la persona que intentó sustraer el dinero recaudado sería del entorno político. “No lo voy a decir pero esa persona primero 'que sucia que sos y segundo, lo más peligroso que nos puede pasar como país es que vos tengas poder, porque así te comportás. Haciendo cosas sucias para tener más poder”.

Dijo enojado con la situación y avergonzado de la acción del personaje. Y cerró con una reflexión profunda al sostener: “Por suerte no pasó, Mercado Pago se dio cuenta y quedaste como un gil".

