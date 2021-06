Clima polarizado: oficialismo y oposición se disputarán la gobernación

Anoche cerró la inscripción en el sistema Forum de las alianzas provinciales y municipales en vistas a las elecciones del 29 de agosto. El oficialismo registró su frente con el nombre de “ECO + Vamos Corrientes” y está conformado por 31 partidos a nivel provincial y con 32 en Capital. Mientras que el “Frente Corrientes de Todos” está integrado por 23 partidos, lo que anticipa una pelea polarizada en las urnas.

Sin muchas sorpresas, el oficialismo presentó su alianza con el nombre ECO más Vamos Corrientes. Está conformada a nivel provincial por 31 partidos y en Capital por 32 partidos, ya que se suma para la contienda electoral la fuerza Integración Correntina. Apuestan a la reelección del gobernador Gustavo Valdés y del intendente Eduardo Tassano.

Mientras que el peronismo registró su alianza con el nombre de Frente Corrientes de Todos, que está compuesto por 23 partidos. Proyecto Corrientes ya forma parte de la oposición que postula al vicegobernador Gustavo Canteros para la intendencia de la Capital. Cada vez suena más fuerte la candidatura a gobernador del exintendente Fabián Ríos. Desde el PJ ayer informaron que Carlos “Camau” Espínola (a pesar de sus aspiraciones) seguirá siendo senador nacional, que es un afiliado más del justicialismo y que carece de un partido que lo avale o que represente.

Se debe tener presente que luego de que Canteros había asegurado que lo apoyan 14 partidos y que su espacio se llamaba Frente para la Ciudad, el interventor del PJ, Juan Zabaleta se encargó de dejar en claro, que ellos son el Frente de Todos y que no cambiarían de denominación. Pero luego de ambas posturas se produjeron cambios en el nombre del frente como sucedió con el oficialismo, donde ECO se mantuvo y sólo se adoso el slogan de la campaña.

Capital y 56 Municipios irán a las urnas el 29 de agosto, por lo que la registración de las alianzas electorales fue una tarea maratónica para los apoderados que a mediamañana de ayer ya tenían 395 alianzas de una total estimado de 800 en toda la provincia. Se debe considerar que los representantes partidarios venían haciendo borradores de los frentes que se iban conformando en toda la provincia, los cuales quedaron oficializados tras la incorporación de las firmas digitales en los registros. “Mañana (por hoy) a partir de las 8 horas van a estar publicadas en la página del Poder Judicial todas las presentaciones que se efectuaron y la distribución de cargos”, informó el secretario electoral del Juzgado 3, Junior González.

Y si bien los frentes fueron dados a conocer algunas horas antes de las 0 de ayer, las negociaciones continuaron hasta último momento, como sucedió en Goya, donde el exdiputado nacional por el PJ Oscar Macías se pronunció a favor de ECO Vamos Corrientes, que postula como intendente al radical Mariano Hormaechea y como viceintendente a Pedro Cassani (quien renunció el lunes a sus intenciones de gobernar la ciudad). “El primer concejal lleva el grupo del PJ que integro yo”, dijo a los medios, para luego arremeter con todo y manifestar que “el problema es que no hubo diálogo. Acá el interventor Juan Zabaleta le faltó el respeto a los goyanos. No apareció por Goya y no consultó a nadie, de un día para el otro nos enteramos por los medios que el profesor Bassi fue asignado como (candidato a) intendente”.

En tanto que en la Convención de la Unión Cívica Radical (UCR) se estableció la prohibición de organizar alianzas con las comunas. “En Ituzaingó el intendente radical Eduardo Burna ahora es candidato a intendente del Frente Corrientes de Todos por los partidos vinculados a Canteros y dado que se quedó sin sello”, informó el apoderado del PJ Félix Pacayut a El Litoral, pero al mismo tiempo advirtió que por esta decisión partidaria se truncaron alianzas históricas: “No se pudieron concretar unas 10 o 12 alianzas, por ejemplo, en Caá Catí, Palmar Grande, Mburucuyá, Solari, Pueblo Libertador, Alvear, La Cruz, San Cosme, entre otros”, finalizó.

Además, en este marco de negociaciones de última hora también ayer la mesa directiva del Partido Nuevo se reunió vía Zoom para decidir la incorporación a la alianza que encabeza el gobernador Gustavo Valdés en la provincia y Eduardo Tassano y Emilio Lanari en la Capital. A la vez, encabeza con 8 candidatos a intendentes de la alianza, en el interior de la provincia.