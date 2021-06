Qué dijo el Chato Prada sobre la renuncia a La Academia con Lourdes Sánchez

Luego de debutar en la pista de La Academia de ShowMatch (eltrece), Lourdes Sánchez y Chato Prada renunciaron al certamen. Rápidamente, ella aclaró que la decisión se debió a que les costaba muchísimo ensayar porque cada uno tiene horarios muy diferentes.

En este contexto, Marcelo Tinelli se mostró a favor de la decisión que tomaron, remarcó que los quiere mucho y admitió que necesita que Chato siga firme en la producción del programa. Acto seguido, el productor dijo lo suyo.

"La verdad que no podíamos seguir, no teníamos tiempo. Yo tengo que trabajar acá todo el día, Lourdes también. Lo intentamos, pero era imposible”, explicó en diálogo con Teleshow sobre el motivo de su renuncia.

Y remarcó que pese a que su participación en el certamen de baile duró poco, la pasaron bárbaro: "Fue la mejor experiencia, estamos muy contentos de haberlo hecho".

Antes de cerrar, Chato contó por qué Lourdes no siguió bailando con otra persona. "Creo que tenía sentido conmigo. No estaba en los planes de este año, pero si yo podía de alguna manera ella me iba a acompañar como hace siempre”, cerró, contundente.

