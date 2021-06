Cardozo alertó de una “mano negra” y envió un mensaje a sus detractores

El ministro de Salud, Ricardo Cardozo, dijo ayer que hubo una intencionalidad política en la viralización de audios en los que se aseguraba que el hospital de campaña había colapsado y que habían muerto treinta pacientes debido a la escasez de oxígeno. Se refirió a una “mano negra” porque se sospecha que los mensajes fueron enviados desde el centro de salud.

El ministro recordó cuando, meses atrás, sufrió un infarto cuando viajaba a Goya transportando vacunas anticovid. “Lo hicieron conmigo cuando tuve el infarto. Estaba internado y varios diputados aprovecharon eso”, dijo a El Litoral.

“Así no se hace política”, reprochó a la oposición.

El Gobierno no descarta que haya habido una “mano negra” que difundió los audios que se viralizaron y en los que se aseguraba que había explotado el tanque de oxígeno, que el hospital había colapsado y que treinta pacientes habían muerto.

Realizarán una exhaustiva investigación, “la dirección de Delitos Complejos ya que se ocupa del caso”, aseguró el funcionario.

“Es algo que puede ocurrir con el oxígeno líquido. Se congelaron los tubos y eso hizo que bajara la presión. Eso fue alrededor de las 17, 17:30. Inmediatamente se recurrió a los tubos de oxígeno portátiles. No hubo muertos por esto. Todo duró cuarenta minutos, por eso nos sorprendieron todas las versiones que circularon. Imagínense la angustia de los familiares que tienen pacientes en el hospital, y la de los propios trabajadores. Fue lamentable”, dijo Cardozo.

“Es probable que haya tenido un fin político, lo que demuestra una bajeza absoluta”, insistió.

El ministro añadió que “la difusión de la información hay que investigar. Pudo haber sido gente con mala predisposición y colaborar con la desinformación”.

El funcionario lamentó la difusión de la falsa noticia. “Nos estamos acostumbrando a la falsa información. Se bastardea el trabajo del hospital de campaña. Nos molesta, nos saca ánimo que haya gente de tan bajo nivel como para difundir información tan falsa”, se quejó.

A renglón seguido, sacó pecho: “Las mentiras son fáciles de demostrar”.

Cardozo fue un poco más allá y apuntó también contra algunos periodistas: “Algunos colegas suyos tienen directa relación con medios nacionales y lamentablemente eso se consume. Esto duele mucho. Pero no me extraña: ya intentaron obtener un rédito político con lo que me pasó a mí cuando tuve el choque. Ya lo hicieron y no extraña que lo sigan haciendo”.

El ministro se refería a publicaciones en canales televisivos porteños que aseguraron durante todo el día de ayer que en Corrientes habían muerto quince pacientes por una falla en la provisión de oxígeno.

¿Qué son las fake news?

Las fake news no son encuadres informativos destinados a convencer a los lectores, tampoco la representación de una disonancia cognitiva a la que evitamos someternos. Buscan mirar a la cara al oponente y escupir información que lo indigne, lo agravie y lo rebaje. No importa si esas fake news son desmentidas algunos minutos, horas o días más tarde. De hecho, su intención no es durar, sino lastimar. No conforman una estrategia comunicativa sino un acto de bullying destinado a activar, movilizar y confrontar.

Detrás de las fake news hay un acto político, ejercido por los usuarios de alto rango (autoridades de la red) con una finalidad, o por los usuarios de bajo rango como parte de la chicana nuestra de cada día.