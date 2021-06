Incertidumbre por la entrega de los premios Martín Fierro a la televisión abierta

Luis Ventura, presidente de APTRA, se refirió este lunes a la realización de los premios Martín Fierro de la televisión abierta que deberían realizarse el próximo sábado 19 de junio en el Luna Park, lugar reservado por la entidad. “La empresa Red Cube compró los derechos, pero evidentemente no se pone de acuerdo con el canal (El Nueve) en cuanto a la transmisión y al porcentaje de publicidad”, dijo el periodista en diálogo con Teleshow.

Con el correr de los días, la fiesta de la entrega de premios a lo mejor del 2019 está totalmente descartada para que en dos semanas se lleve a cabo. “Si no se ponen de acuerdo, esta semana voy a hablar con el productor para cambiar de canal o buscar otro sistema porque yo ya lo tenía cerrado para el 19. Se iba a hacer el Luna Park con una cena y entrega presencial”, explicó Ventura. “Al no haber acuerdo no lo puedo redondear”, agregó.

“El derecho está vendido por parte de APTRA, pero si no se transmite me tiene trabado el 2020 porque ahora se premiaba a lo mejor del 2019 y en el verano se iba a realizar otra entrega con todo lo que pasó durante el año de pandemia con una premiación totalmente distinta, porque no hubo ficción y donde íbamos a contemplar a los médicos y a los infectólogos, teníamos que cambiar algunos rubros”, adelantó con mucha preocupación el panelista de Fantino a la Tarde.

“Primero teníamos reservado el Hípico Argentino que era al aire libre, después surgió la alternativa de hacerlo en el Obelisco, pero por el tema de las marchas que se podían producir durante la fiesta decidí terminar reservando el Luna Park que es bajo techo y por la cuestión del invierno era lo más conveniente”, comentó Luis. “El Luna Park tiene una capacidad para dos mil personas, pero nosotros imaginábamos una fiesta para 600. Ahora no hay acuerdo y esto se viene demorando. Ya no depende de APTRA, se me escapó de las manos...”, señaló.

De todos modos, Luis Ventura sostuvo que la premiación “está postergada, pero se sigue negociando”. “Estoy atado a algo que nunca se había hecho que es tercerizar la entrega que me aseguraba un ingreso porque tenía que pagar la obra social, por eso acepto la tercerización. La empresa con nosotros se portó muy bien porque ya pagó todo el dinero. Yo enfrenté un año pandémico con la casa de APTRA cerrada en un 80 por ciento y a la espera de que un canal me diera la pantalla. Yo milagros no puedo hacer”, reveló el periodista.

Además, Ventura se refirió al resto de las entregas que planea APTRA para el presente año. “Tengo cerrado con San Juan el Martín Fierro Federal (lo mejor del 2020) que le tiene que poner fecha la provincia y en Neuquén se realizará el Martín Fierro digital a fin de año, que incluirá a lo mejor del segundo semestre del 2019 y todo el 2020″, anticipó.

Fuente: Teleshow