Qué dijo la OMS sobre tomar paracetamol antes o después de vacunarse contra el Covid

Ante el importante porcentaje de pacientes que deciden tomar paracetamol o tafirol antes o después de recibir la vacuna contra el coronavirus (Covid-19) por los posibles efectos que generan las dosis en las personas que fueron inoculadas, la Organización Nacional de la Salud ( OMS) decidió realizar un apartado especial titulado "Consejos para el público sobre el Covid-19: vacunarse".

Es que, después de vacunarse, varias personas relataron sentir escalofríos, mucho cansancio y hasta décimas de fiebre. ¿Por qué sucede esto? Según explicaron los especialistas, el suero puede provocar efectos secundarios que causan malestar.

Paracetamol : Sí o no en vacunados de covid

En el escrito, la OMS explayó que los adultos que sufran efectos secundarios luego de vacunarse contra el coronavirus, pueden consumir paracetamol para así calmar el dolor, pero desaconsejaron tomarlo antes de recibir la dosis, sea cuál sea.

La Organización Mundial explica que "no se recomienda tomar analgésicos como el paracetamol para prevenir efectos secundarios antes de recibir la vacuna contra el Covid-19, pues no se conoce cómo pueden afectar al funcionamiento de la vacuna. No obstante, si tras vacunarse presenta efectos secundarios como dolor, fiebre, dolor de cabeza o muscular, puede usted tomar paracetamol u otro analgésico”.

Sintomas de covid por vacunación

Los síntomas más comunes que se presentan en las personas que reciben la vacuna contra el covid son: cefaleas, cansancio, dolores musculares y articulares, temperatura leve, así como dolor en el brazo.

En menos casos, se puede presentar dolor muscular fuerte, especificamente en las piernas.

Frente a las medidas que comenzaron a tomar personas de todo el mundo, sin consultar a los médicos, la OMS mencionó que “es algo habitual experimentar efectos secundarios. Estos indican que el organismo de la persona vacunada está creando protección contra el Covid-19. Si en el lugar de la inyección aparece enrojecimiento o siente dolor que aumenta al cabo de 24 horas, o si los efectos secundarios no desaparecen después de unos días, póngase en contacto con su proveedor de atención de salud”.

