Homenaje a Chela Gómez Morilla, a siete décadas de su primera exposición

Con el objetivo de homenajear a la artista plástica Chela Gómez Morilla en el 70 aniversario de su primera exposición, el Instituto de Cultura y el Museo de Bellas Artes “Juan R. Vidal” proyectarán el lunes a las 19 un video sobre la artista. La transmisión será a través del canal de YouTube y redes sociales de la cartera cultural correntina.

El Instituto de Cultura de la Provincia y el Museo Provincial de Bellas Artes “Dr. Juan R. Vidal” invitan a la población a participar el 5 de julio a partir de las 19 de la proyección del video celebrando el 70° aniversario de la primera exposición de Elsa Elena Gómez Morilla, realizada el 5 de julio de 1951 en el entonces Museo Histórico, Colonial y de Bellas Artes.

En una entrevista publicada por la página Artes en Corrientes, Chela recordó sus primeros pasos en al arte: “Mamá hacía un dibujo y yo le agregaba el color, lo copiaba al lado, quería mejorarlo, desde muy chica apareció esa manifestación por la forma, la línea y por el color sobre todo”. Su título como profesora en artes lo obtuvo en el Instituto Josefina Contte en 1950, año en que inició su carrera artística. En ese sentido señaló: “Sentí que tenía un título que me otorgaba derecho, habiendo adquirido la capacidad suficiente para poder hacerlo”.

Chela continuó sus estudios en Buenos Aires, con Vicente Forte y Rodolfo Schenone. Descubrió el color que la caracteriza en sus obras, según comentó, de manera natural. Todo su trabajo se identifica por una tonalidad distintiva, sin embargo, para hacer ese descubrimiento tuvo que pasar por varias etapas. Primero se dedicó a los colores puros, saturándolos, sin embargo destacó su espíritu impresionista, del cual nunca se alejó. En el proceso de creación, la artista señaló que en cada obra trabaja la relación del espacio­tiempo, luego la traslada al plano, transformándola a medida que la va elaborando, terminándola cuando así se lo dicta: “En una acuarela, por ejemplo, puedo destruir la obra si no me agrada; con otra técnica puedo rehacerla, pero en la acuarela no. Todo ese proceso tiene un movimiento, un tiempo, un ir y venir, porque al observarla también estás dando un tiempo que hace que la obra sea actual, es decir, que la mires y la puedas reelaborar según tu necesidad”.

Rosa Faccaro, miembro de la Asociación Argentina e Internacional de Críticos de Arte, marcó: “La pintura de esta artista es considerada como una fiel representación de nuestra plástica, al lograr en la consecución de las imágenes sensibles de la naturaleza los ángulos más diversos de realidad pictórica argentina. Su hacer le permite exhibir un juego de valores cromáticos y formales, cuya consideración artística se visualiza desde el concepto constructivo, y en la cromaticidad elegida, cuyos planteos personales indican un estilo”. Chela es una incansable artista, por eso entre sus logros se puede señalar que lleva realizadas más de trescientas exposiciones individuales y colectivas en el país y el extranjero. Además fue reconocida con el primer lugar en innumerables concursos y certámenes nacionales e internacionales, entre otras cosas.

