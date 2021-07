Enzo Aguirre: revelaron detalles de cómo operaba la banda homicida

El 12 de noviembre del 2020, el correntino Enzo Aguirre de 23 años fue asesinado por asfixia en la habitación 2014 del hotel Le Petit Suites de Retiro, Buenos Aires. Al principio la investigación parecía no arrojar resultados pese a que las cámaras de seguridad habían captado a los dos hombres que subieron, aunque llevaban sus rostros bien cubiertos.

El correntino ofrecía servicios sexuales y de ese modo fue contactado por estas personas que llegaron esa noche. En la cita, lo golpearon, lo redujeron en el suelo y le sujetaron las manos con precintos. Luego, lo asfixiaron con un calzoncillo metido en su boca y una remera que también le cubría la boca y la nariz. Murió en el acto.

Escaparon en un BMW 325i valuado en 15 mil dólares, que permaneció con el motor encendido y un conductor que los esperaba.

En el hecho, hay un antecedente. El 11 de noviembre, 24 horas antes del crimen de Aguirre, asaltaron a otro taxiboy en un departamento de la calle Ugarteche. El joven sobrevivió al ataque y declaró ante la Justicia. Aseguró que la mecánica del robo fue idéntica a la que sufrió Aguirre, con dos asaltantes y un chofer de fuga. Los dos hombres, aseguró, vieron su aviso en sitios web y lo contrataron para un trío.

Tras el homicidio de Enzo se reunieron en la casa de Nicole, la novia de uno de ellos a pocas cuadras de la plaza Irlanda y se repartieron el botín. Se cree que “Nikito”, Nicolás Bernárdez, el novio de la dueña de casa, habría metido el calzoncillo a Enzo en la boca, lo cual le causó la muerte. La investigación determinó que la mujer puso su nombre en el formulario 08 para comprar el BMW, en septiembre del 2020. Así, se convirtió en el rastro que llevó a la caída de sus cómplices, con una investigación a cargo de la fiscal Paula Asaro.

Mientras esposaban a Nicole, visiblemente nerviosa, comenzó a llorar. Según un documento de la causa investigada por Asaro, Nicole comenzó a decir: “A mí me dijeron que no me iba a pasar nada, que yo no tenía nada que ver, que yo no iba a quedar pegada por el BMW”. Nombró a sus cómplices, uno por uno.

Mencionó, por ejemplo, a Eros Giuliano Ardiles, detenido en junio de este año, el supuesto chofer del BMW, y a Martín Rodrigo Chappe, por el cual Asaro pidió la elevación a juicio semanas atrás, un hombre de 43 años dedicado en los papeles a la reparación y venta de motos, con un historial de cheques rechazados por falta de fondos. Sobre Chappe, aseguró: “Me dijo que firme el 08, porque necesitaba poner a alguien de titular. Yo no pensé que iba a terminar en esto”, se lamentó. Luego, aseguró que Chappe la instó a una jugada muy curiosa: denunciar el BMW como robado “porque necesitaban desaparecerlo”. “Está en Villegas”, contó Nicole, “en un garaje”.

(WA)