El Dipy anunció que no será candidato para las elecciones de 2021

David Adrián Martínez, más conocido como el Dipy había anticipado que “por ahora” no estaba listo para introducirse en la carrera electoral, por no sentirse convencido por nadie. Durante los último días presentó como un fuerte opositor y su nombre circuló este sábado durante el cierre de listas, como candidato a concejal en La Matanza por el espacio que encabezará el radical Facundo Manes.

La información causó sorpresa, ya que el artista se había mostrado cerca del ex presidente Mauricio Macri, con quien incluso se reunió, en junio y había intercambiado mensajes con Patricia Bullrich, presidente del PRO.

"¿En serio pensaron todo lo que se dijo ayer de mi? ¿Qué iba con este y con el otro? No estoy con peronistas ni con radicales ni con JXC. Estoy solo. sin un peso. Yo no transo. Prefiero armarme un partido propio", disparó el artista un poco enojado por la noticia que lo tuvo como protagonista.

"Si un día puedo junta la plata para armar un partido y llegar, firmo adelante de todas las cámaras de televisión y ante escribano público que dono, todos los meses que cobre, el 100% de mi sueldo a una escuela distinta”, sostuvo El Dipy en otro mensaje al referirse a la idea de crear su propio espacio.

“Yo no soy Ofelia Fernández (la legisladora porteña del Frente de Todos), n soy un garca mentiroso como todos y todes", sostuvo el ex de Mariana Diarco. quien dijo que no quiere vivir “de lo que paga el Estado, que sale del bolsillo de la gente”, sino que desea que, en el caso de alguna vez cobrar dicho sueldo, “vuelva a la gente y a sus hijos, para que puedan estudiar”.

Fue a principios de julio, cuando el vicepresidente del PRO, Federico Angelini, confirmó el ofrecimiento formal de candidatura al cantante de cumbia por el distrito bonaerense de La Matanza. La decisión iba en línea con el pensamiento del ex presidente Mauricio Macri, que ya había adelantado que quería como candidatos para estas elecciones 2021 a figuras mediáticas que no estuvieran involucradas en el mundo de la política partidaria. En ese contexto, el ex mandatario nacional mencionó públicamente a El Dipy como una de las posibles incorporaciones del espacio opositor.

Recordemos que este sábado venció el plazo que tenían los frentes para presentar a los precandidatos que van a competir en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), por lo que hasta el último minuto hubo negociaciones para definir los lugares en las listas.

Si bien tanto el oficialismo como la oposición tenían definidos a los dirigentes que iban a competir en estos comicios, en algunos distritos del país hubo sorpresas con algunos nombres que no se encontraban relacionados con el mundo de la política y ahora buscarán imponerse en los comicios para posteriormente poder competir por un lugar en el Congreso, en las legislaturas provinciales o en el Concejo Deliberante de los municipios.