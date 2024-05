Furia habló a corazón abierto sobre su enfermedad

El jueves por la noche se vivieron momentos muy emotivos en la casa de Gran Hermano. Santiago del Moro ingresó a charlar con los participantes y les mostró fotos que enviaron sus familiares.

En este clima, el conductor conversó con Furia Scaglione respecto a su enfermedad y le consultó si había pensado en abandonar el juego. Fiel a su estilo la participante respondió: “Ni en pedo”.

“Yo siento que la gente me apoya. Si estoy acá es por algo y lo digo siempre: el día que me vaya va a ser porque la gente no me quiera acá”, agregó.

En este sentido, Juliana habló a corazón abierto sobre el diagnóstico de leucemia: “Yo no me quiero morir, estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Si me pasa algo de acá a unos meses, yo ya viví lo mejor”.

“Mi vida fue una locura completamente, desde tirarme de un edificio hasta ver fallecer a mi vieja y ver sufrir a mi papá. Mi vida fue un boomerang todo el tiempo. Yo sabía que algo grande se me venía”, expresó.

“Cuesta un poco tragarse el dolor o seguir adelante o cagarse a palo porque hacer alto rendimiento llega un momento en el que también te castiga. Creo también que viene por el estrés, por decir ‘yo puedo con todo’”, reflexionó

Aunque aclaró: “Quiero que a la gente le quede claro que no es por el estrés que me agarré acá porque yo acá no tuve ningún estrés. Yo entre a la casa siendo Juliana y me convertí en otra. Agradezco muchísimo todo lo que crecí acá adentro”.

“Son cosas que pasan. Yo lo digo siempre me tragué el dolor y no sacarlo o no contarle a nadie o no hacer psicología un poco te ensucia por dentro”, señaló y agregó: “Hacerse el fuerte todo el tiempo te pasa factura. Yo creo que es eso”.

Por último, explicó que continuar en el reality la ayuda a sobrellevar este difícil momento. “Trato de no pensar, la casa hace que no piense en eso porque estoy trabajando con el juego todo el tiempo en mi cabeza. Este es el mejor momento de mi vida y quiero vivirlo así”, reveló.

“Te soy sincera, no me quiero morir y no me va a pasar eso porque voy a lograr que eso se retrase. Cuando toca, toca; hoy, ahora no”, finalizó.

