Flinta: “El Gobierno nacional no quiere ser parte de la derrota del PJ local”

El senador provincial de la UCR, Sergio Flinta, expresó que “Corrientes tiene hoy una enorme oportunidad, Corrientes viene recorriendo un camino virtuoso desde los gobierno de Ricardo Colombi, que ordenó a la provincia, y sigue ahora con el gobierno de Valdés, que viene con una fuerte apuesta en caminos, puertos, parques industriales, turismo, producción foresto-industrial. Hoy Corrientes es vista como una oportunidad de inversión y eso hoy lo tenemos que considerar con un segundo gobierno de Valdés”.

“Sentimos un enorme acompañamiento de la ciudadanía correntina, y no veo con criterio ni armando al kirchnerismo correntino, no tienen candidatos a intendentes y concejales en muchas localidades, y nosotros estamos con alianzas enormes, aun cuando tenemos dos o tres candidatos a intendentes, todos apoyan la candidatura de Valdés”.

Sobre la renuncia y vuelta de Zabaleta como interventor del PJ local, dijo que “Zabaleta no quiere perder, no quiere ser parte de la derrota, el Gobierno nacional no acompaña a Ríos, no quieren ser derrotados, están mirando para otro lado”. “Canteros es un buen vicegobernador, y buen presidente del Senado, nuestro rol político tiene que estar acompañado de responsabilidad”, dijo.