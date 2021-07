Robo a un camionero: demoraron a un menor e incautaron motocicleta

En Monte Caseros se llevaron a cabo unos allanamientos en el marco de la investigación del robo a un camionero, ocurrido en la vecina localidad de Mocoretá, y como resultado demoraron a un menor y secuestraron una motocicleta de 150 c. c.

Fuentes policiales indicaron que la policía trabaja para esclarecer un ilícito, denunciado por un camionero que trabaja para una distribuidora de Monte Caseros, ocurrido el pasado 21 de julio en Mocoretá, cuando repartía bebidas.

Por orden de la Fiscalía en turno, los efectivos llevaron a cabo allanamientos simultáneos, uno en calle Caá Guazú, donde se secuestró una moto 150 c. c. color azul y se demoró a un menor de 15 años que guardaría relación con la causa. En otra casa, en calle Entre Ríos del barrio San Ramón sur, no habrían obtenido los resultados esperados.

Actuaron efectivos policiales de la comisaría de Mocoretá con personal de la Comisaría Primera de Monte Caseros.

En el robo se habrían llevado un bolso con dinero en efectivo. El trabajo investigativo permitió ubicar a los sospechosos al observar las cámaras de seguridad.

Posteriormente, continuando la línea investigativa se diligenció sendas órdenes de allanamiento otorgadas por el magistrado interviniente, para domicilios ubicados en calles Entre Ríos y Santa Catalina; y calle Caá Guazú entre España y Perello, lugar donde finalmente se secuestró una motocicleta —marca Honda CG Titán—, que habría sido la utilizada en el hecho, en tanto que un adolescente de 15 años de edad estaría relacionado al mismo.

