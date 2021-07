El Bcra compró más de USD 100 millones en una semana

El Banco Central (Bcra) cerró con un saldo a favor de USD 135 millones la semana pasada, una cifra que no lograba comprar desde julio pasado, cuando entre el 8 y el 12 de ese mes adquirió USD 166 millones. De hecho hacía 21 semanas que la entidad no finalizaba una semana con saldo comprador. La última vez fue entre el 29 de julio y 2 de agosto, cuando acumuló USD 7 millones. La hazaña de los últimos días fue producto de las ventas de dólares que viene realizando Chevron en el país, para invertir en el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta. El Bcra no dejó pasar la oportunidad y compró USD 90 millones el viernes, la adquisición más importante desde el 18 de junio pasado, rueda en la que sumó 102 millones de dólares.

Por otra parte, la semana pasada el avance del dólar marcó un nuevo récord en el año. La divisa estadounidense se disparó 13,5 centavos en cinco ruedas, por encima de los 10 centavos que ganó la primera semana de diciembre, periodo en el que, con la flamante llegada de Juan Carlos Fábrega al Central, se había consolidado la mayor suba semanal de 2013. Así es como hoy el dólar arranca a $6,424 en el terreno mayorista y a $6,43 en las pizarras porteñas. Por su parte, el dólar turista abrirá en los $8,68.

En cuanto a las reservas, quedaron en los USD 30.677 millones. Es decir que se incrementaron en USD 119 millones por las compras del Bcra.

(AG)