Duro cruce entre Mar Tarrés y su coach en ShowMatch

Mar Tarrés terminó la gala de este viernes involucrada en un duelo de acusaciones cruzadas con su coach, Judith Kovalovsky.

Todo ocurrió durante la sentencia, cuando el conductor Marcelo Tinelli revelaba los votos secretos a cargo del jurado Hernán Piquín. En ese sentido, la humorista venía tranquila, ya que había cosechado 20 puntos y solo necesitaba uno más para asegurarse el paso a la próxima instancia.

Sin embargo, el problema estaba puertas adentro de su equipo de baile y en cuestión de segundos ya era de dominio público.

La noticia había trascendido en Los ángeles de la mañana (LAM), a través de una información de la periodista Mariana Brey, que fue repetida en la pista por el conductor. “Quiero que haya buena onda, buena energía entre ustedes”, pidió Marcelo, pero a esa altura Mar y Judith ya estaban con los ojos llenos de lágrimas y paradas en veredas opuestas.

“Estamos laburando en eso. Cuando pasa mucho tiempo y uno tiene diferentes formas de trabajar cuesta un poquito”, reconoció la coach. “Ayer Mariana (Brey) filtró la información de que yo lloraba en los ensayos porque no me salía un paso. Me puso mal porque nunca lloré por eso”, señaló la participante y apuntó contra su círculo íntimo.

“¿Cómo se filtra la información de que he llorado? Lloré en confianza, con gente que hoy considero que son mi familia”, agregó la influencer, sin dar nombres, aunque las cámaras enfocaban una y otra vez al sector donde estaba su coach.

Ángel de Brito, jurado de La Academia y conductor de LAM, rectificó lo que había dicho su colega. “Lo que contó Mariana no fue lo del llanto, sino que llegabas un poco tarde a los ensayos. Una o dos horas tarde”, señaló el periodista. La participante se hizo cargo de una tardanza, que justificó a partir de un accidente doméstico de su bailarín, Franco Mariotti: “Se quedó encerrado en su casa. Como él me pasa a buscar y venimos juntos a Don Torcuato a ensayar, una vez llegamos muy tarde porque tuvo que esperar al cerrajero”, explicó, Además, declaró unas demoras de diez o quince minutos, que minimizó y atribuyó a sus ocupaciones y al tránsito de Buenos Aires.

El periodista preguntó por qué no tenía onda con la coach y la influencer volvió al tema del llanto, que era lo que realmente la había enojado. “Lo de llegar tarde no me interesa, porque es mentira. ¿Pero quién sale a contar que yo lloré? Porque cuando lloré y hablé con ellos, hablé de mi papá, de mi familia, de que extraño. ¿Quién me salió a traicionar? Porque acá las paredes no hablan”.

Contenida por las jefas de coachs Lolo Rossi y Eugenia López, Judith tomó el micrófono para realizar su descargo. “Me pongo mal. Yo trabajo hace muchos años acá y nunca tuve un problema ni esta exposición. Estoy todos los días lista para el ensayo y todos los asuntos los charlamos en privado”, señaló la coreógrafa.

Recién ahí llegó el ida y vuelta más tenso entre las compañeras de equipo. “Entonces vos filtraste la información de que llegamos dos horas tarde al ensayo, y que fue por Franco”, concluyó Mar.

“No tengo idea de qué hablás”, se defendió Judith. “Me echaron la culpa a mí y eso sale en todos los medios y me perjudica muchísimo”, insistió la influencer. Finalmente, intervino Lolo Rossi para exculpar a su colega: “Judith no fue”, aseguró, dando por terminada la confrontación.

