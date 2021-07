River recibió una jugosa oferta por Julián Álvarez

Orlando City le hizo llegar una oferta formal a River para llevarse a Julián Álvarez.

El equipo de la Major League Soccer ofreció diez millones de dólares limpios para el conjunto de Núñez más bonos por objetivos por el delantero.

Quien se refirió a esta noticia en el mundo Millonario fue Fernando Hidalgo. "No tuve contacto con el Orlando City. La primera propuesta se la mandaron directamente a River y nadie respondió. Después, me mandaron una oferta superior, de 10 millones de dólares, y se la reenvié al abogado del club (Gonzalo Mayo)", explicó el representante en diálogo con TNT Sports.

Destacó que ellos no hicieron ninguna negociación, no hablaron con dirigentes y que el que decide el futuro del jugador es el club. Además remarcó: "Si al club le interesa, le responderá al Orlando City y charlaremos". Igualmente recordó un detalle no menor: "Hace un tiempo tuvimos ofertas de la MLS y a Julián no le interesó porque prefiere irse a Europa".

El juvenil comenzó su camino en el equipo de Marcelo Gallardo en el 2018 y debutó ante Aldosivi por el torneo local el 27 de octubre de 2018, desde entonces se convirtió en una pieza importante para el Muñeco, quizás no como titular indiscutido, ya que por ese entonces tenía una nutrida delantera, pero si como un recambio importante. Cabe destacar que ese año ingresó en la histórica final ante Boca en el Santiago Bernabéu.

TyC Sports