Virginia Gallardo explicó por qué no quiere aparecer en la serie de Ricardo Fort

La correntina Virginia Gallardo explicó este viernes en "Intrusos", América, por qué no quiere aparecer en la serie de Ricardo Fort, el empresario que falleció en noviembre de 2013.

"¿De qué voy a tener miedo? Esto era real, más allá de lo que la gente pueda opinar. Las cosas que yo he hecho para cuidarlo", indicó la panelista.

Y añadió: "Yo estoy acá, no necesito que muestren nada que me dejen bien parada".

Gallardo fundamentó por qué se opuso a que su nombre esté en la historia y dejó el tema en manos de su abogado: "Esto no es personal. Esta persona no lo conoció a Ricardo, no deja de ser un negocio para esa persona".

"Sé lo que vivimos. A Ricardo lo quería y lo conocí en un momento de mi vida que me hizo bien. Para mí era una familia, estaba sola en Buenos Aires", indicó sobre su relación con el empresario.

Aclaró que nunca usó la tarjeta de crédito que le había dado el millonario y cerró: "Yo ya había estado en el Bailando y ya era un personaje, yo le presenté al Chato y Hoppe".

