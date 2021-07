Unne: Ingeniería proyecta la vuelta a las aulas en septiembre

En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) se encuentran trabajando para poder volver a las actividades presenciales en el segundo cuatrimestre, y proyectan primero dictar clases para estudiantes avanzados desde septiembre. La rectora Delfina Veiravé señaló que se está ideando la forma de que retorne el alumnado de los primeros y segundos años, quienes aún no conocen los edificios de sus respectivas unidades académicas.

El decano de Ingeniería de la Unne, José Basterra, aseguró ayer que están trabajando para poder retomar las actividades presenciales a partir del segundo cuatrimestre, en principio con las y los estudiantes de quinto año. En ese sentido, proyectó que el retorno podría darse de forma progresiva a partir de septiembre próximo.

“Empezamos el año con algunas actividades presenciales para aquellos alumnos que están próximos a recibirse y que necesitan de la práctica de laboratorio y el encuentro con el docente. Hoy eso está restringido, pero tenemos la esperanza de volver en el segundo cuatrimestre con las vacunaciones que se están haciendo”, señaló Basterra, en diálogo con Chaco TV. Según el decano, este escenario “hace que tengamos esperanza que en el segundo cuatrimestre podamos tener ciertas actividades de presencialidad”.

“Vamos a ir organizando las burbujas de presencialidad. Hemos invertido en conectividad y aulas híbridas, para que a partir de septiembre podamos empezar a tener más presencialidad”, agregó el directivo.

En ese sentido, se refirió al estudiantado de los primeros años, que aún “no conocen físicamente la facultad”. “Para ellos también estamos pensado en ver la forma de que puedan venir y tener un contacto con algún docente, así como los chicos que están afuera”, afirmó.

Al respecto, la rectora de la Unne, Delfina Veiravé, comentó que en el marco del trabajo para organizar la vuelta a las aulas, “la dificultad se plantea principalmente en lo que es la masividad de lo que son las carreras universitarias”, puntualizando en los primeros años. “Son materias con 300 o 400 estudiantes, y si bien tenemos infraestructura, hay también que acotar los números y eso requiere una disponibilidad de recursos humanos, de docentes, que puedan trabajar con grupos más chicos y que esto no sea una sobrecarga de sus horarios de trabajo”, especificó en una entrevista para LT7.

Continuando con la idea, Veiravé recordó que “dispusimos que cada facultad y su respectiva autoridad puedan diseñar sus planes de actividades progresivas presenciales. Lo que sí sabemos es que no podemos garantizar una presencialidad total, pero sí podemos intensificar progresivamente la presencialidad en los próximos meses. Eso nos permitiría, por ejemplo, tener exámenes presenciales”.

“Nosotros vamos a informar con el debido tiempo, no vamos a tomar decisiones que compliquen a los estudiantes que no estén viviendo acá, por ejemplo, o que no estén en las sedes, tenemos muchos estudiantes que están en sus lugares de origen”, subrayó.