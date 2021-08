“El juego es necesario para las conexiones neuronales”

¿De qué se trata la estimulación temprana?

Llamamos estimulación temprana a toda aquella actividad de contacto o juego con un bebé o niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales humanos a potenciarse cognitivamente. Aprender jugando y riendo, una utopía para los adultos, pero para los menores algo innato, algo serio, algo trascendental, el medio para, rodeados por un clima de afecto.

Llamamos estimulación temprana a la repetición de diferentes ejercicios sensoriales que aumentan, por una parte, el control emocional, proporcionando al niño una sensación de seguridad y goce; y por la otra, amplia la habilidad mental que le facilita el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimularse así mismo a través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad y la exploración de la imaginación. Se debe considerar la estimulación temprana como un regalo que le hacemos a nuestros hijos. Es un complemento a todos los cuidados cotidianos que día a día buscamos brindarles.

¿Se estimula a los niños con alguna patología en particular?

No, no necesariamente, si bien es fundamental realizarla oportunamente en niños con algún diagnóstico hoy sabemos que el feto tiene desarrollada su memoria y los sentidos de la vista, el tacto y la audición. Que el recién nacido tiene rasgos temperamentales y que discrimina y muestra preferencia por ciertos estímulos visuales y auditivos. Que en los primeros cinco años de vida se forman alrededor del 90% de las conexiones sinápticas, por lo cual es favorable y claramente beneficioso en el desarrollo de todos sus aprendizajes en todas las etapas de la vida.

¿Qué profesional está a cargo?

El profesional a cargo de actuar como facilitador de espacios y estrategias en esta área es denominado: técnicos en atención temprana, ellos se encargan de trabajar de manera conjunta con la familia generando y propiciando estrategias que sirvan como facilitadoras del desarrollo en cada área.

¿Qué actividades intervienen en esa estimulación y con qué frecuencia se aconsejan?

La actividad principal que se realiza de manera transversal es el juego en todas sus dimensiones y formas, ya que primeramente se reconoce el carácter adaptativo del mismo, es necesario para el aprendizaje, desarrollo físico, bienestar psicológico e interacción en el medio familiar y social. El juego se utiliza como actividad principal ya que es fundamental para liberar tensiones emocionales, permite al niño construir, dirigir y vivir experiencias que contribuirán al desarrollo de su personalidad y autoestima, contribuye a la adquisición de conocimientos y a la asimilación de comportamientos socialmente establecidos. Es un medio fundamental para el desarrollo integral, pues involucra a la sensorialidad, la percepción, el afecto, la coordinación motriz, el pensamiento, la imaginación, etc.

El juego es necesario para las conexiones neuronales sobre todo durante los cinco primeros años de vida. Respecto a la frecuencia de sesiones en espacio de consultorio es aconsejable de dos a tres sesiones semanales considerando la particularidad del niño y su entorno.

¿Los niños demuestran sus diferentes capacidades a través de estas actividades?

Si, cada niño es único al igual que su entorno y sus potencialidades, cada uno puede destacar en un área específica o en diferentes áreas al mismo tiempo dependiendo lo estimulador de su entorno respecto a sus preferencias y potencialidades. Por lo general lo que observamos en las familias es que si vemos a un niño que le va muy bien en arte y su desarrollo en matemáticas es promedio, no lo llevamos a explotar su potencial artístico si no que lo exponemos a mayor tiempo de trabajo en el área en la que el niño no es tan bueno, lo cual lleva a no desarrollar ninguna de estas porque no tiene un entorno que facilite y potencie su capacidad.

Brevemente ¿se podrían nombrar algunos acordes a cada edad?

En los primeros meses es primordial estimular el desarrollo sensorial, por lo cual se sugieren juguetes con diferentes texturas, sonidos, luces, movimientos, como por ejemplo sonajeros, móviles para cuna, libros de tela, tablero de sonidos etc. A partir del año encastres de piezas grandes, apilables, bloques, pelotas, juegos de causa efecto, etc.

Cuando iniciamos los tres años es recomendable incorporar los enhebrados, libros de cuentos que puedan manipular con personajes de su interés, rompecabezas con más de cuatro piezas, juegos de masas simples, etc. A partir de los cinco años inician el interés en el juego social y la interacción en grupos incorporación de algunas normas, empiezan a comprender reglas de juegos, puede ser lotería de imágenes, dados, rompe cabeza, encastres pequeños. A partir de los siete años se complejizan los juegos de la etapa anterior pudiendo incorporar rompecabezas más pequeños con mayor cantidad de piezas, lotería de números y letras, cartas, y juegos de mesa en general.