De Natalia Oreiro y Pablo Echarri a Calu Rivero y el Chino Darín: el hilo de Twitter que repasa los noviazgos olvidados

“Tuve que chusmear un viejo romance de famosos por laburo y me acordé de parejas argentinas que no recordaba que habían salido. Dios, que bendición este trabajo que me da mechita tuitera”, escribió la tuitera española y periodista Leila Pérez y comenzó una seguidilla de posteos en los que recuerda parejas de figuras famosas.

Así, haciendo memoria, y con el título “esta pareja existió” logró recordar a más de veinte parejas de la farándula Argentina, muchas de ellas de hace tantos años que ni los mismos protagonistas deben recordar. Por ejemplo, en su adolescencia Iván de Pineda y Juana Viale fueron novios, incluso alguna vez en la mesa Mirtha Legrand incomodó al conductor al recordarle que habían sido familiares políticos.

Soledad Fandiño fue mencionada en dos oportunidades, una por su romance con Rodrigo de la Serna y otra por su noviazgo con Pablo Granados. La tuitera también recordó la fugaz relación de Mariana Diarco y Eduardo de la Puente y de Cayetano y Silvina Escudero, quien también salió con Iván Noble y Tacho Riera.

El ex Casi Ángeles también estuvo con sus ex compañeras en la ficción de Cris Morena la China Suárez y Rochi Igarzabal. Quienes también se conocieron en dicha ficción fueron Lali Espósito y Benjamín Amadeo. A su vez, la actual pareja de Vicuña mantuvo un amor a la distancia con David Bisbal.

La figura de El Reino, el Chino Darín, antes de ser novio de Úrsula Corberó salió durante casi un año con Calu Rivero. Su compañero en la ficción, Joaquín Furriel tuvo una relación con Cristina Pérez. El mundo del deporte no quedó exento: en un impasse con Vanesa, su mujer, Carlos Tévez salió con Natalia Fassi y con Brenda Asnicar.

En el ámbito musical, Joquín Levington, líder de Turf fue pareja de Ernestina Pais Spinetty Dantea de Luz Cipriota. Cuando hacían Son Amores Mariano Martínez fue pareja de Marcela Kloosterboer y anteriormente había salido con Luisana Lopilato, quien en la época de Rebelde Way fue novia de Felipe Colombo.

Otro ex Son Amores, Nicolás Cabré fue durante muchos años yerno de Araceli González, tras salir con Flor Torrente. Nico Vázquez, que también formó parte de la tira de Polka se casó con Mercedes Funes. Una pareja mítica fue la de Natalia Oreiro y Pablo Echarri.

En los hilos de Twitter también se menciona a Horacio Fontova y Claudia Fontán, María Del Cerro y Benjamín Rojas, Mercedes Oviedo y Gonzalo Heredia y Cande Vetrano y Gastón Soffritti y a la ex Masterchef y Cachete Sierra, quien también fue novio de otra Cande, Ruggeri. Soffritti salió también con Barbie Vélez.

Así, el tema fue uno de los más destacados en las redes sociales y los usuarios también participaron recordando detalles de las mencionadas relaciones o recordando otros noviazgos que parecían haber quedado en el olvido y que en las últimas horas, gracias a las redes sociales, volvieron a salir a la luz.

Infobae