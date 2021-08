El Gobierno y la oposición en guerra por un festejo de Carrió

De la mano del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, el Gobierno salió exigir disculpas por un festejo de cumpleaños de Lilita Carrió, en diciembre. La respuesta no se hizo esperar.

“Estamos esperando sus disculpas, las de Mario Negri y las de Horacio Rodríguez Larreta”, disparó Cafiero en declaraciones radiales.

Cafiero hizo referencia también a las fotos del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, durante el aislamiento estricto, y remarcó que el presidente Alberto Fernández reconoció el “descuido” y “pidió disculpas”. Después, comparó el gesto del mandatario con la actitud de los referentes opositores tras la denuncia contra Carrió por incumplimiento del DNU presidencial en un contexto análogo.

“Cuando se tomó registro de que la situación [en Olivos] era incorrecta y había habido un descuido, el Presidente pidió disculpas y siguió avanzando con la agenda que le importa a la gente. Al Presidente se le exigió muchísimo y no está mal, pero Elisa Carrió hizo un cumpleaños cuando no estaba permitido y todavía no hay ninguna disculpa ni de ella, ni de Negri ni de Larreta”, marcó.

Carrió salió a responder: “Por primera vez en mi vida sentí: 'Me quiero ir de este país'. Me dio mucha tristeza por nuestra nación y por mí misma”.

Si alguien cumplió estrictamente la cuarentena dictada por el Gobierno fui yo”, sostuvo Carrió en diálogo con Radio Mitre, y comparó su conducta con la del presidente Alberto Fernández, tras el escándalo por el cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos en plenas restricciones por la pandemia, en julio de 2020.

Consultada por las condiciones en que se celebró su cumpleaños en diciembre, Carrió aclaró: “Mi cumpleaños fue al aire libre, había gente de ochenta años, no fue un cumpleaños de políticos, lo hice consultando con el intendente de Capilla del Señor. Todos vinieron testeados”.

El precandidato a senador nacional por Córdoba, Mario Negri, salió a defender a Carrió.

“No es un carpetazo salir a hablar del cumpleaños de Carrió, es un chiste de mal gusto. El cumpleaños de Lilita fue muy publicitado, fue al aire libre, yo pasé a saludarla, te hisopaban hasta los pies. La diferencia es que lo de Olivos fue oculto. El error que dice Cafiero no fue hacer el festejo en Olivos, fue que se descubrieron las fotos”, expresó el legislador.

“El presidente es profe de Derecho Penal, pero incurrió en dos delitos: violó su propio decreto y además encubrió. Dijo que reaccionó de forma inmediata, pero demoró un año y medio y solo habló porque los descubrieron”, agregó.

En ese sentido, continuó y dijo que Alberto Fernández “se encarga de debilitar su figura” y lo graficó como “si se sintiera cómodo haciendo perder el sentido y el valor de su palabra. La Argentina le queda grande al presidente”.

El candidato a senador describió la situación como “un combo peligroso” y dijo que “ “hay un presidencialismo invertido, hay una fuerte naturalización del delito, de la muerte, de la inseguridad. Además, ya nada causa asombro y esto es de alto riesgo”.

