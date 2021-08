Vidal: “No tengo dudas de que Cristina es la que gobierna”

Inmersa en el tono electoral a pocas semanas de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), la precandidata a diputada por Juntos, María Eugenia Vidal, apuntó contra el gobierno nacional y cuestionó el poder del presidente Alberto Fernández: “No tengo dudas de que Cristina es la que gobierna”.

Luego de la frase esbozada por la vicepresidenta Cristina Kirchner donde le advierte al presidente que ponga orden “donde haya que poner orden” en el marco del escándalo por las fotos y videos del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos, Vidal consideró que han habido “muchísimas muestras de que ella es la que decide y la que lidera”.

En esa línea, ejemplificó: “Cristina puede interrumpir al presidente en el medio de un discurso, sacarle el micrófono, decirle que tiene funcionarios que no funcionan. La que está dando órdenes es ella, la vicepresidente es la que toma las decisiones y no me sorprende para nada”.

Vidal respaldó luego, en diálogo con CNN Radio, la postura de sus compañeros de partido Mario Negri y Cristian Ritondo, quienes impulsaron el pedido de juicio político al presidente “por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”.

“Avalaría el pedido de juicio político al presidente si se aprobara en el Congreso, aunque creo que no va a prosperar porque el oficialismo lo va a bloquear”, consignó Vidal.

Y analizó: “El juicio político no hubiera sido necesario si hubieran ocurrido dos cosas: que hubiera pedido perdón y que se hubiera presentado a la justicia por violación de la cuarentena. De haber ocurrido eso hubiese creído que el juicio político no correspondía”.

Siguiendo con sus críticas al oficialismo, Vidal contó que en las recorridas de campaña por los barrios porteños los vecinos le expresaron que no saben “cuál es el rumbo” que la gestión de Alberto Fernández plantea y remarcó: “Escuchamos generalidades como ‘Vamos a recuperar la vida que queremos’, pero no nos dicen cuál es el camino, ese es el principal reclamo de la gente: que haya futuro para nosotros y nuestros hijos, que en muchos casos se quieren ir”.

(AG)