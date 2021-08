Valdés defendió a Tassano: "Hay quienes apostaron al divorcio y ahora promueven la tijera"

El gobernador Gustavo Valdés apuntó este domingo contra quienes critican al intendente Eduardo Tassano. "Me da gracia cuandodicen que el intendente de Capital no es Tassano sino Valdés, es una chicana que intenta sacar provecho político", lanzó.

"El gobierno provincial ayudó a todos los municipios de igual manera, pero dicen lo mismo de los intendentes de mi mismo signo político", dijo el mandatario

Alertó también que "hay quienes apostaron al divorcio en general (en clara referencia a una ruptura de la alianza ECO) perocomo no pudieron promueven ahora la tijera(en clara referencia a un corte de boletas en Capital contra Tassano)"

El gobernador dialogó este domingo con Carlos Alfonso, conductor de "Lo bueno, lo malo y lo feo" que se emite por radio Dos. Defendió su relación con Tassano y la comparó con los demás intendentes, para ello enumeró las obras que se hicieron en cada una de las comunas.

Explicó que la razón de su buena relación con Tassano es que se bajaron los egos. "Tassano tiene un bajo perfil pero hace mucho. No podríamos hacer esto que hicimos en Capital con otro intendente, recuerdo que en otras gestiones los intendentes no te dejaban hacer obras, te cruzaban la máquina. Hace unos años no querían que el casino construya el hotel que hoy es orgullo de los correntinos, pero cuando se inauguró fueron a sacarse la foto".

"Mi relación con Tassano es de amistad, los que pretenden meter la grieta, que sepan no paga, destruye. No sirve en la política. Valdés es Tassano, y Tassano es Valdés", lanzó.

"En la Captial está el asiento del Gobierno y hay que asumir responsabilidades si no nunca nos hacemos cargo. Las obras que hace la Provincia no las hace la Municipalidad y viceversa", agregó