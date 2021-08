Sabrina Rojas habló del Tucu López tras los rumores de relación

Sabrina Rojas fue invitada al programa del Pelado López en América TV y, frente a los rumores de un nuevo romance en la semana, tras su separación de Luciano Castro, le preguntaron por el Tucu López y si había tenido algún tipo de relación con él. Previo a eso, habían hecho algunas bromas sobre los supuestos dotes de los López.

Gabriel Oliveri es uno de los integrantes del ciclo Santo Sábado y se metió de lleno en este tema. Sin dudas un segundo, le hizo una pregunta a Sabrina sobre estas informaciones que habían circulado: “De uno a diez, ¿cuánto hay de cierto sobre lo que se comentó sobre tu relación con el Tucu López?”.

Tratando de ponerle un poco de humor a la tensa situación que se estaba dando al aire, la modelo agarró unas hojas de papel que estaba cerca de ella para abanicarse, dando a entender que había entrando en calor por la incómoda pregunta. Sin embargo, trató de salir con soltura: “Lo conozco”.

Para agregar más detalles, el panelista le recordó que ella había asistido a la obra Sex, en la que curiosamente trabaja el Tucu López. “Si, fui. Pagué mi entrada, fui con mis amigas. Estábamos en casa, un día dijimos vamos a ver Sex, compramos las entradas y fuimos”, respondió Sabrina Rojas.

Ella estaba al tanto de todo lo que se había hablado en la semana y, por eso, salió a aclarar algunas cuestiones respecto de su visita a la mencionada obra de teatro. “Consta que pagué la entrada. Es un mito que alguien mi invitó, eso no es verdad”, aclaró Sabrina Rojas para dejar todo bien en claro. Pero, sí dejó un manto de sospecha cuando el periodista le preguntó si el Tucu López la había impresionado: “Es un morocho lindo”.

Cabe recordar que Sabrina se separó de Luciano Castro, tras 11 años de relación, y desde entonces se mostró abierta a conocer gente nueva. “Algún que otro nombre famoso se filtra; el deportista es el que más escribe. Pero los rubros son tantos que el otro día le dije a una amiga ‘me había olvidado de que estaba tan buena’”, contó Rojas en el programa A la tarde hace unos días, y agregó: “Me llamó cómo te cambia el Instagram en un minuto cuando estás soltera”.

En las últimas semanas sonaron fuerte los rumores que aseguraban que Castro mantenía una relación con la jurado del segmento de ShoMatch, La Academia, Jimena Barón. Al respecto, Rojas dijo: “Es un chico hermoso, soltero y está haciendo uso de su libertad. Me parece muy bien que lo haga. Pero no hablamos de eso. Él hace su vida de la forma que quiera, y yo hago la mía. No se pregunta. Eso también hace que la amistad siga. Por ahora venimos así”.

Los rumores de romance comenzaron luego de que Barón dijera en referencia al ex Jugare Conmigo: “Hay una película muy hermosa con un compañero soñado. “Luciano es lo más. Es un gran actor y es un gran desafío para él esta película: su personaje es re difícil”, completó.

Infobae