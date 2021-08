Sigue el conflicto por la serie de Ricardo Fort: la hija del empresario publicó un durísimo mensaje contra Virginia Gallardo

La serie sobre la vida de Ricardo Fort está en marcha y la decisión de Virginia Gallardo de no aparecer en la ficción generó algunos conflictos con la familia del chocolatero. Martita Fort, hija del empresario, con quien tenía muy buena relación con la ex de su padre hasta este “incidente”, contó que escuchó las razones de Virginia para no estar en la serie y dijo: “No estoy de acuerdo, pero es su elección”.

Cuando a través de sus stories de Instagram un seguidor le preguntó si había bloqueado a Gallardo de sus redes tras esta situación y si le interesaba dialogar con ella para intentar recomponer la relación, la joven polemizó: “Yo no tengo nada en contra de ella, de hecho le escribí después de Intrusos para aclarar esto pero se ve que estuvo muy ocupada para contestarme”.

Luego, pero en la misma seguidilla de “preguntas y respuestas virtuales” Martita sorprendió a contar que su mayor miedo era: “tener relaciones como las de mi papá”. En varias oportunidades la joven contó que le cuesta confiar en la gente porque teme que se acerquen a ella solamente por interés y parecería que este es uno de sus grandes traumas a la hora de pensar en comenzar una relación romántica también.

Ricardo Fort murió a los 45 años el 25 de noviembre de 2013 y a pesar del paso de los años su legado continúa más presente que nunca. Por este motivo, sus hijos, Martita y Felipe, decidieron realizar una serie a modo de homenaje para contar la historia de vida del Comandante.

Semanas atrás, Virginia Gallardo hizo un fuerte descargo respecto a este tema e incluso se largó a llorar muy angustiada. “Fueron ellos que me convocaron y resulta ser que ahora que yo no quiero participar, porque esto es un negocio y que es un producto aparte, terminan arruinando el verdadero fin, que es homenajearlo”, afirmó en el ciclo de América. “Se supone que era valorar las cosas buenas que hizo y termina siendo algo oscuro. Terminan cayendo una vez más en lo que él no hubiera querido”, agregó.

Furiosa por las críticas, la ex participante del Bailando afirmó: “Estoy enojadísima. En realidad me quieren sacar en cara, y yo no voy a discutir con los nenes, que son menores y nada tiene que ver mis sentimientos con ellos, con lo que puedan llegar a salir”. Luego, manifestó: “No le voy a hablar a los chicos, sino al entorno que está alrededor que son los adultos que le hacen creer a esos nenes que mis motivos son económicos, como siempre”.

Virginia Gallardo tuvo un noviazgo con Ricardo Fort con una enorme exposición en los medios. Tras su separación, siguieron con una buena relación hasta la muerte del millonario en 2013. Incluso, ella se mantuvo en contacto con sus hijos, Martita y Felipe Fort, y participó de algunas reuniones o festejos familiares. Pero ahora el vínculo se cortó al parecer definitivamente.

Infobae