Valdés salió a bancar a Tassano y criticó a quienes promueven el corte de boleta

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, defendió ayer su alianza con Eduardo Tassano. Pidió a la ciudadanía que siga apoyando el trabajo en conjunto y aclaró que entiende la jugada de las visitas nacionales a la provincia. Pero aseguró que ganará las elecciones y arengó a la militancia a no dormirse para poder colocar hasta el último legislador que fortalezca la gestión de gobierno.

A menos de una semana de las elecciones provinciales y ante las campañas sobre corte de boletas que circulan por las redes sociales y las críticas que recibe por su relación con Tassano, en el programa radial “Lo bueno, lo malo y lo feo”, conducido por Carlos Alonso y que emite por Radio Dos, el gobernador defendió al intendente de Capital.

Dijo que “Eduardo Tassano es un hombre que tiene un bajo perfil pero que hace y hace mucho. Tener una buena relación entre el gobernador y la municipalidad es central. Esto no lo hubiésemos podido hacer con otra gestión. Recuerdo de otras gestiones que el gobernador quería hacer obras en la Capital y el intendente se enojaba, le denunciaba, le atravesaba máquinas”.

“Mi relación con Eduardo es de amistad y colaboración con tareas coordinadas. Nos complementamos para alcanzar objetivos juntos. La grieta no paga, destruye y esto no sirve en la política”, aseguró para luego remarcar que “ser leal y confiable es lo que construye”.

“Gustavo Valdés es Eduardo Tassano y Eduardo Tassano es Gustavo Valdés. La municipalidad es la Provincia y la Provincia es la Municipalidad. Esta es la forma que nosotros tenemos de construir y tenemos muchas personas que nos acompañan que trabajamos juntos y tenemos que trabajar complementariamente”, continuó.

Sobre la alianza Provincia y Municipio dijo: “Hay muchos que apuestan al divorcio y como no pudieron ahora apuestan a la tijera. Pero nosotros vamos a seguir caminando juntos. Nosotros a la ciudadanía le dijimos juntos y dio resultados positivos y ahora le pedimos a los ciudadanos que sigan confiando. Somos un equipo que trabajamos bien, nos entendemos y nos complementamos y en política equipo que anda bien no se cambia”.

El vice

Sobre los motivos que lo llevaron a elegir al senador nacional Pedro Braillard Poccard como compañero de fórmula explicó: “Por confiabilidad, con cultura manejo trayectoria. Es confiable, es un hombre serio y honesto. Sin dudas que lo elegí yo”, indicó y agregó: “Me siento muy tranquilo con Pedro y en el caso de que me pase algo, se que no va a hacer nada en contra de los correntinos”.

En tanto, sobre la candidatura a intendente de Capital de Gustavo Canteros por el frente opositor: "No me sorprendió, había hablado con él sobre el tema mucho antes. Esto es un equipo y se trabaja como tal".

Y sobre su relación actual con el Gobierno Nacional, Valdes dijo que “tres meses antes de la elección no podemos conversar de nada, es difícil. Cuando vienen los ministros y no me llaman, yo lo entiendo, no me enojo, es la jugada", resaltó Valdés en relación con el Gobierno Nacional y afirmó: "La Argentina necesita que trabajemos juntos, la idea es que los partidos políticos trabajemos juntos para la construcción".

Al ser consultado sobre sus motivos para volver a postularse como gobernador dijo que “quiero ser gobernador para hacer lo mismo y más. Para que podamos concentrar recursos. Nosotros tenemos que fundar las bases del desarrollo en Corrientes y darle ese impulso. Ricardo nos dejó ordenada la Provincia y nosotros en estos cuatros años dimos el primer paso del desarrollo atravesada por la pandemia. Pero en los cuatros años que viene tenemos que generar una Corrientes productiva, industrializada, salir a dar un cambio importante y darle potencia sin endeudar la provincia y con una administración clara”.

En tanto, sobre los posibles resultados de las elecciones provinciales del 29 de agosto, consideró que “estoy seguro de ganar las elecciones, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, la gente nos va a acompañar, si entiende nuestro mensaje nos va a acompañar . Pero las elecciones se ganan ese día y uno lo puede decir cuando terminó y miras cuantos votos tienes en la urna y la Junta Electoral te dice que lo sos. Pero tenemos que trabajar hasta el último momento. Y los militantes no tienen que subestimar a nadie”.

Pero al mismo tiempo aclaró que “no se trata solo de ganar para ser gobernador o intendente. Nosotros estamos trabajando para meter concejales, hasta el último , porque los concejales y legisladores dan la fuerza”.