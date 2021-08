Contundente operativo de seguridad nacional por el atentado al diputado Arias

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, remarcó este viernes en la ciudad correntina de Paso de los Libres que el atentado contra el diputado Miguel Arias "fue un hecho de violencia política" y dio a conocer un fuerte operativo de fuerzas federales para hallar al responsable del ataque.

Frederic en conferencia de prensa anunció que la Gendarmería, la Policía Federal y la Prefectura, realizan desde pericias hasta la reconstrucción del hecho y un rastrillaje por tierra y agua para dar con el responsable del ataque a tiros en el que hirieron la noche del jueves al diputado Arias durante un acto de cierre de campaña en la localidad de Tapebicuá.

De acuerdo con lo señalado por la funcionaria, llegó a la zona de los hechos una unidad pericial de la Gendarmería para realizar en el horario que se produjo el ataque una reconstrucción del hecho.

Por otra parte, la Policía Federal brinda custodia a los candidatos que participaron del acto.

"Ofrecimos participar, en el caso de que el fiscal lo requiera, de la pericia de la camisa de Arias y aportar recursos tecnológicos de la Policía Federal para identificar personas a través de imágenes de celular y de cámaras", agregó la ministra.

Asimismo,

"Toda la estructura logística de las fuerzas están a disposición", indicó Frederic y subrayó: "Que sepan los correntinos que el estado nacional están con ellos y dispuesto a trabajar para que este hecho sea esclarecido muy rápidamente que es lo que merece el pueblo correntino".

La conferencia fue brindada por Frederic junto al secretario de Interior de la Nación, José Lepere, el intendente Martín Ascúa y el secretario de Articulación General del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuck.

A su vez, la funcionaria se reunió con el intendente, el fiscal de la causa, el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan José López Desimoni y el jefe de la Policía, Félix Barboza.

"De las conversaciones que hemos tenido, entendemos que hay elementos que exigen un rápido avance", indicó y reveló que el Presidente, Alberto Fernández, una vez enterado del episodio, le pidió que viaje a la provincia de Corrientes.

"El Presidente apenas se enteró me pidió que viniera, así como le pidió al ministro del Interior, que un funcionario de su ministerio integre la delegación", precisó y en cuanto al esclarecimiento, destacó que "no descartaría el contexto, el hecho ocurrió en un acto de campaña, cuando estaba terminando de hablar la candidata a viceintendenta (...) no hay hecho objetivo sin ese contexto objetivo, por lo cual "fue un hecho de violencia política".