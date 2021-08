Diputado baleado: ministra de la Nación aseguró que hay dos sospechosos

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, dio a conocer que fueron identificados dos sospechosos por el disparo contra el diputado del Partido Justicialista Miguel Arias, baleado el pasado jueves en el cierre de un acto de campaña en la localidad de Tapebicuá. Precisó que hubo testigos que podrían identificar al autor de la agresión.

“Entre hoy y mañana habrá alguna novedad”, dijo la funcionaria.

Por su parte, el ministro de Seguridad de Corrientes, Juan José López Desimoni, y el jefe de Policía, Félix Barboza, descartaron la aseveración de Sabina Frederic.

“No manejamos esos datos. Todo lo maneja la Fiscalía, pero no puedo adelantar nada por esa versión. No sé cuál es la fuente. No quiero aventurar nada. Me sorprende. Habría que ver de dónde surgen esas declaraciones”, dijo el ministro Juan José López Desimoni.

“Hay que ir descartando la hipótesis de un sicario, o de un móvil político. Pero hasta no tener pruebas más firmes no conviene avanzar. Las investigaciones las lleva adelante el fiscal Facundo Sotelo. Es el director de las investigaciones en el proceso penal”, agregó,

“Hay cierta molestia en algunos sectores de Paso de los Libres por la investigación que se realiza con los asistentes. No sé por qué será”, amplió.

“Se está trabajando en líneas de investigación, pero sé que no hay mayores avances. Entiendo que es muy difícil adelantar cosas si no hay precisiones”, dijo a Radio Dos.

“Trabajamos con las medidas que va disponiendo el fiscal, o en las pericias que se llevan adelante, donde también interviene Gendarmería”. De la pericia que indica que el disparo fue de una distancia mínima, el doctor López Desimoni dijo que “si eso es así, es un dato importante porque afirmaría la hipótesis de que el disparo salió de esa distancia y no que había un tirador externo, es decir que no se podía tirar desde el exterior, porque había personas entre el tirador y el diputado Arias, por lo que el disparo salió dentro del círculo que estaba en el lugar”.

Si está sorprendido por las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, que afirma que ya hay dos sospechosos en la causa, expuso que “desde el punto de vista de saber o tener una fuente sí, porque habría que ver de dónde surgen esas declaraciones, pero nadie más que nosotros esperamos que sí existan esas dos personas sospechosas”.

A su vez, si considera que hay una intromisión de parte de la funcionaria nacional, el ministro de Seguridad de la Provincia, sostuvo que “no calificaría, ella lo que vino a hacer es a ofrecer colaboración. Habló con el gobernador Valdés y él le dijo que aceptaba la colaboración, pero hay que dejar que trabaje el fiscal, había tres peritos: uno de la Policía de Corrientes, uno de la fuerza federal y otro del Poder Judicial”.

En ese mismo sentido, si el móvil político está desvaneciéndose, el funcionario provincial mencionó que “no pareciera ser que un objetivo con estas características esté dirigido a producir semejante consecuencia”.

De la posibilidad de que el disparo no haya sido para el diputado Arias, el ministro Desimoni indicó que “tampoco quisiera firmar eso, pero está dentro de las líneas de investigación que se llevan adelante”.

Y agregó que “el disparo fue de frente inclinado hacia la derecha, en la posición del diputado Arias, dice el informe”.

“En gran parte coincide con lo que hablábamos, la versión de las dos personas, la moto y el auto sí la conocemos, pero no puedo hacer ningún comentario sobre los dos sospechosos, y tiene que haber testigos que digan que vieron esa moto y el auto”, remarcó.

“Hay que trabajar con mucha prudencia y discreción”. A su vez, de que existieran motivos personales del hecho, el doctor López Desimoni, mencionó que “la mitad de las personas que estaban en ese acto eran de Paso de los Libres, no se circunscribe solo al pueblo”.

En tanto el jefe de Policía, Félix Barboza, agregó: “Estamos asombrados. Nos comunicamos con el fiscal Sotelo y con autoridades policiales. Y ambos desestiman esa hipótesis. De acuerdo con lo expresado por el fiscal no hay nada de eso”.

“Hay una línea investigativa y podrían surgir novedades, pero nada que ver con lo que dice la ministra. La sospecha es por cuestiones personales más que políticas. El disparo fue en el interior del predio y se habla de una cuestión doméstica local”, insistió.

“Estamos cerca de determinar una circunstancia. No sé si eso significará el esclarecimiento, pero hasta no tener certeza no podemos hacer especulaciones”, sostuvo.

De acuerdo con el último parte médico, Arias se encuentra “estable y lúcido”.

El Hospital Escuela “General José de San Martín” comunicó que “el paciente ha pasado sus primeras 48 horas estable y lúcido” y agrega “sin novedad para destacar dentro de su evolución”.

“Continúa con las mismas medidas de tratamiento y monitoreo por los profesionales”, concluye sobre el estado de salud del legislador el informe que lleva la firma del director del hospital, Salvador González Nadal.

El legislador provincial Miguel Arias fue baleado en el abdomen la noche del jueves en pleno acto proselitista en la localidad de Tapebicuá, distante a 350 kilómetros al sureste de la capital provincial. Fue atendido en principio en el hospital de Paso de los Libres y luego derivado al Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes, de alta complejidad.

