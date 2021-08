Valdés antigrieta: "Hay que terminar con la diferencias entre el país central y el Norte"

Con la mirada puesta en la grieta y las diferencias entre lo que llamó "el país central" y el Norte Grande, Gustavo Valdés encabezó este jueves el acto de presentación de candidatos de ECo+Vamos Corrientes en Paso de los Libres, donde aseguró que se propone como objetivo lograr un centro logístico de transporte acorde con la trascendencia que tiene la frontera con Brasil.

"Estamos frente al río Uruguay en el paso fronterizo más importante que tiene la Argentina con Brasil, y como puede ser que no tengamos un Centro de Cargas y Transferencia acorde a esa realidad, esas son las cosas que queremos cambiar y ese el trabajo que venimos haciendo con las provincias del Norte Grande, en el que está el 30 por ciento de la población, pero donde solo se registra el 11 por ciento de la actividad económica. Tenemos que terminar con la diferencias entre el país central y el resto como el Norte Grande”, sostuvo el mandatario provincial.

El acto se desarrolló en el Club Náutico de Paso de los Libres, oportunidad en que la asistencia se ajustó a las posibilidades que otorgan los protocolos vigentes en el marco de la Pandemia, pero que tuvo un amplio esquema de participación de manera remota por las plataformas de redes sociales y transmisión por diferentes medios de comunicación.

En el inicio del evento el locutor presentó a cada uno de los partidos que conforman la alianza, para luego a pasar a presentar a los candidatos a representar en la Cámara Baja que están encabezados por Any Pereyra y luego a los postulantes a cubrir los cargos en el Senado, cuya lista encabeza Ignacio Osella. Cabe señalar que en Libres no se eligen el próximo 29 de agosto, jefe comunal ni concejales, estos se elegirán el próximo 14 de noviembre, oportunidad en que también serán electos los legisladores nacionales, para lo cual ECo+Vamos Corrientes postula en primer lugar a Eduardo Vischi ex intendente de la localidad y actual diputado provincial para el Senado de la Nación y Manuel Aguirre encabeza la lista para Diputados Nacionales.

Tras la presentación de los candidatos, hicieron uso de la palabra por los candidatos a diputados Horacio Pozzo, y María Carlota Carvallo, quienes, con sus características, hicieron conocer las motivaciones por la que forman parte de la alianza, destacando el entendimiento logrado, coincidiendo en que los une la visión de avanzar en un proyecto común, y que ello es posible bajo el liderazgo de Gustavo Valdés, que sintetiza en su propuesta, las aspiraciones de todos los partidos que conformaron la alianza y entienden también de la mayoría de los correntinos, que es de una Corrientes, industrial, desarrollada donde la producción y el trabajo impulse la innovación e inclusión. Ambos dirigentes pusieron de relieve la dureza con la que afectó la pandemia a la provincia y lo positivo que fue el accionar del Gobierno frente a la misma generando a la ciudadanía las oportunidades para hacer frente a una afección que causa estragos en el mundo entero.

Posteriormente fue el turno del candidato a senador Ignacio Osella, quién sostuvo: “hace poco en una visita a Santa Lucia, debatíamos con unos productores, porque mide tanto en la encuestas el gobernador Valdés, y arribamos a la conclusión que es por lo que hizo, por como enfrentó la pandemia, por la decisión de poner el interés de Corrientes por sobre todo, porque es clara su propuesta de industrializar, modernizar y generar inclusión de manera equitativa, y porque práctica el federalismo en su accionar, dando oportunidades y generando acciones en todos los municipios sin importar el color político del intendente”.

A lo que agregó “es muy claro que busca unir a los correntinos y por ello está convocando a todos, me pareció muy bien la convocatoria a un sector del Peronismo, hay muchos que ya están en este espacio, pero es cierto es necesario que seamos cada vez más, porque es entre todos que podemos garantizar que el 29 de agosto se ratifique la posibilidad de tener una provincia cada vez más pujante, justa y con oportunidades para todos”.

Posteriormente hizo uso de la palabra el diputado provincial Eduardo Vischi, que será el candidato en primer término a senador nacional por ECo+VamosCorrientes en las elecciones del 14 de Noviembre próximo, quien puso de relieve el trabajo que viene llevando adelante el gobierno provincial, en el marco del proyecto que impulsa el gobernador Valdés que le dio un impulso formidable a la industrialización de la provincia, con el empuje a la red de parques industriales, el desarrollo del sistema educativo, la creación de servicios en el área de la salud como Terapia Intensiva, neonatología. Fue también enfático al afirmar que el manejo de la pandemia fue verdaderamente muy bueno, con medidas de alcance efectivo para toda la población y con fuerte apoyo a cada una de las comunas. Consignando que viene el tiempo de recuperar cada actividad que sufrió las consecuencias de la pandemia y avanzar con firmeza hacia la propuesta de Desarrollo, Crecimiento, Modernización e Inclusión, por lo que no hay dudas que este proyecto debe seguir.

Tras las palabras del ex intendente local, fue el turno del candidato a vice-gobernador Pedro Braillard que tal como sus antecesores en el uso de la palabra repasaron los aciertos del gobierno respecto de la Pandemia y lo positivo que constituyen las medidas que se vienen tomando para generar que Corrientes sea una provincia de oportunidades. Braillard, fue muy concreto al dar a conocer su visión de que es necesario que haya una conjunción del sector público y el privado, sin supremacía de ninguno y a través del que se encuentren las mejores acciones para la provincia.

Al respecto indicó: “sé que Valdés viene trabajando para articular adecuadamente las cualidades de lo público y privado, no admite más conflictos y considero ello como un gran acierto, por eso el 29 de agosto hay que tener claro, adonde nos quieren llevar, si a una provincia en Desarrollo, moderna, inclusiva u a otro rumbo con un destino incierto.

El gobernador Gustavo Valdés, quien tuvo a su cargo el cierre del acto expreso: “Estamos viniendo de Virasoro, Santo Tomé, Colonia Unión, Garruchos, donde llegamos con obras de diferentes ámbito que generan trabajo y mejor calidad de vida, y ahora estamos acá frente al río Uruguay en el paso fronterizo más importante que tiene la Argentina con Brasil, y como puede ser que no tengamos un Centro de Cargas y Transferencia acorde a esa realidad, esas son las cosas que queremos cambiar y ese el trabajo que venimos haciendo con las provincias del Norte Grande, en el que está el 30 por ciento de la población, pero donde solo se registra el 11 por ciento de la actividad económica. Tenemos que terminar con la diferencias entre el país central y el resto como el Norte Grande”, sostuvo con claridad del mandatario provincial.

Quien a su vez fue concluyente al afirmar: “tenemos que terminar con la grieta, está no tiene nada de positivo, no construye, nosotros queremos avanzar junto hacia un modelo de provincia inclusiva, en desarrollo y moderna”.

El mandatario hizo un extenso análisis del perjuicio y problemas que generó la Pandemia del coronavirus, y si bien destacó la eficiencia de la provincia para enfrentar la contingencia, expuso que el costo es muy importante en todo sentido, a la vez que hizo un sentido reconocimiento a los profesionales y trabajadores de la salud, policías, personal municipal, y destacó la labor de los docentes que tuvieron que generar una nueva forma de transferir conocimiento a los estudiantes.

Valdés expuso en detalle, las acciones que se llevan adelante en el ámbito de la salud, con nuevos hospitales, nuevos servicios, en la educación con muchas escuelas y jardines nuevos y otros reparados, el desarrollo de la conectividad, la red de parques industriales que se extiende por toda la provincia. La generación de nuevas alternativas energéticas, como el gas natural que ya está en Libres, Caseros, Curuzú, Mercedes y se extenderá aún más, las alternativas por provisión de Biomasa y otros emprendimientos, para garantizar que las empresas puedan producir.

El líder de la coalición de partidos más importante de la historia de la Provincia, ponderó la candidatura de Eduardo Vischi para ocupar una banca en el Senado de la Nación, donde está seguro va a seguir trabajando por Corrientes. A la vez que al finalizar su intervención vaticinó un concluyente triunfo de ECo+Vamos Corrientes.