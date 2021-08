“Nos enteramos de que competimos con una lista monoconcursal”

El precandidato a senador nacional por Santa Fe, Agustín Rossi, salió a responderle a su contrincante en la interna del Frente de Todos, Omar Perotti, quien lanzó declaraciones apropiándose de su lista. “Nos enteramos que competimos con una lista monoconcursal”, dijo el saliente ministro de Defensa.

“Esta lista (la que encabeza con la vicegobernadora santafesina, Alejandra Rodenas) es la lista de la Santa Fe que queremos. Nos preparábamos para disputar con otra lista. Una lista con una cantidad de compañeros. Pero ayer nos enteramos que era monoconsursal, era de uno solo”, empezó Rossi en un acto que encabezó para la presentación de candidatos.

El funcionario nacional se refería así a las últimas declaraciones del gobernador Perotti, quien aseguró que decidió presentarse como candidato para poder decir “esta es mi lista”. Durante un acto realizado en el barrio Los Hornos, de la ciudad de Santa Fe, insistió: “Esta es mi lista, con Marcelo Lewandowski. Esta es mi lista con Marilyn Sacnun. Con Roberto Mirabella, con Marcos Castelló, con Jorgelina (Mudalell) aquí en la ciudad de Santa Fe. Entonces allí yo no especulo. Yo digo yo estoy aquí, este es el proceso que estamos llevando adelante y este proceso no se negocia”.

Durante el acto de presentación de las listas, en la ciudad de Santa Fe, Rossi mostró los titulares de varios medios de comunicación que reflejaban la apropiación de Perotti sobre la lista oficialista. “Omar Perotti habló de su candidatura: ‘Estoy en la lista de senadores porque es mía’”, ejemplificó con la impresión de la nota de Infobae.

“Esa es la primera diferencia que tenemos con el gobernador Perotti. Esta lista (la suya) no es de nadie. Esta lista es de todos los peronistas que queremos construir en otro destino la provincia”, agregó.

Además, Rossi recordó: “Cuando decidimos acompañar a Perotti para que se convierta en gobernador, yo quería un gobernador no un príncipe. Con un liderazgo plural, participativo, moderno que incluya a todos los sectores y que no se sienta dueño de lo que no es. Acá nadie es dueño de nadie”.

(AG)