Maratea consiguió la donación para un periodista chaqueño pero se trabó en Afip

El periodista Julio Sosa aún no logra acceder al dinero recaudado por Santiago Maratea por los controles de Afip. Lo informó un familiar directo a un medio chaqueño.

Santiago Maratea anunció a fines de julio que consiguieron los 30 mil dólares que el locutor chaqueño Julio Sosa necesita para un tratamiento alternativo contra la ELA (Esclerosis Lateral Atrófica).

Después de 10 días, aun el profesional no logra acceder al dinero recaudado por el influencer por los controles de la administración nacional Afip, según informó Gustavo Sosa, hijo de Julio, a diario TAG.

"Estamos un poquito demorados porque Santi todavía no nos mandó la plata. Estamos en contacto con él -Maratea-, nos dijo que había que esperar por el tema de que es mucha plata y le piden una justificación de los ingresos que él tiene", detalló Sosa.

"Él no nos puede mandar la plata por todo el tema de los controles con Afip", agregó y detalló: "Santi con la que habla es con mi hermana por el tema de mi papá, yo me ocupo de tratar con el banco para que me hagan la factura los de la clínica de Estados Unidos para poder hacer la transferencia".

Sobre la salud de su padre, Gustavo indicó a ese medio: "Yo lo veo bien, aparte de la enfermedad claro, anímicamente está contento y feliz por todos los saludos que recibió de todo el país. Lloramos de la felicidad cuando nos enteramos de la noticia de que Santi llegó a juntar la plata para el medicamento porque no sabíamos que más hacer".

(Con información de diario TAG)