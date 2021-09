“No voy a traicionar”: Fernández revalidó su gestión y mostró solidez en la alianza

El presidente Alberto Fernández se involucró de lleno en la campaña para las elecciones legislativas en las que plebiscitará sus primeros dos años de gestión. En un discurso efusivo, repleto de críticas a la oposición, les pidió a su gabinete y a los dirigentes del Frente de Todos que salgan a convencer a los argentinos y lanzó: “No voy a traicionar a Cristina (Kirchner), no voy a traicionar a Máximo (Kirchner), no voy a traicionar a (Sergio) Massa, no voy a traicionar a nadie”.

Así, el jefe de Estado repasó los logros de su gestión, entre cuáles mencionó el plan de vacunación, la modificación de los impuestos a los bienes personales y a Ganancias y la asistencia a las empresas durante la pandemia, y actualizó sus críticas a Juntos por el Cambio y a los medios de comunicación.

“Saquemos la militancia a la calle y demostremos que estamos para gobernar el tiempo que haga falta para que la Argentina, de una vez y para siempre, crezca”, enfatizó Alberto Fernández durante un acto partidario realizado en Tecnópolis. Además, le habló a los votantes a menos de dos semanas para las Paso: “Salgan a generar una explosión de confianza, y si deciden tomar el otro camino, es posible que sea todo más difícil; ellos quieren vivir en una Argentina de pocos, creen que cada uno debe salvarse por sí mismo y todo el esfuerzo habrá sido en vano”.

Al momento de repasar los logros de su gestión, afirmó: “Pusimos el estado de pie y logramos lo que logramos. No pudimos evitar las muertes y nos dolieron. Pero nadie quedó sin atención médica en la pandemia”. Y agregó: “Les dije que en agosto íbamos a vacunar a siete millones de personas con segunda dosis y ayer lo logramos. No voy a parar hasta que el último argentino reciba las dosis que necesita para no contagiarse”.

(JML)