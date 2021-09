Stefi Roitman sorprendió al compartir un video llorando desconsolada y a los gritos

Stefi Roitman sorprendió a sus seguidores de Instagram al subir un video en el que se la ve llorando desconsolada y a los gritos. Sin embargo, el dramatismo se trató de una actuación.

La modelo, actriz e influencer fue la protagonista del videoclip Te falló, de Manuel Turizo, y tuvo que interpretar a una mujer que fue abandonada por el novio, en una escena cargada de emociones a flor de piel.

"Detrás de cámara. Lo que vemos antes de la edición. Esto fue para Te falló de Manuel Turizo. Horas dejando lágrimas y el corazón ahí. Me apasiona. Me lleva de viaje. Me conecta con otras partes de mí. Me convierto por un rato en otro ser y me lo gozo, o me lo lloro, pero siempre me lo disfruto. Siempre", escribió Stefi en Instagram, junto al backstage de la filmación, desplegando sus dotes actorales.

Luego, Roitman, quien lejos de la joven que compuso en el clip está felizmente comprometida con Ricky Montaner, agregó: "Gracias a la vida por poder hacer lo que amo, por las oportunidades, por lo que vendrá".