Mario Ledesma apuntó a la indisciplina tras la derrota frente a los All Blacks

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, tuvo una dura caída frente a los All Blacks (39-0) en la tercera fecha del Championship. Al momento de tratar de explicar la derrota, el entrenador principal del combinado nacional apuntó, entre otras cuestiones, a la indisciplina del plantel.

El coah inició el análisis expresando que: “Nuestros muchachos tuvieron que hacer 210 tackles, y hoy en día no se ven tantas tacleadas. Estoy muy orgulloso del esfuerzo, pero tenemos que ser más clínicos”, dijo.

Luego apuntó a la cuestión disciplinaria: “En el segundo partido contra Sudáfrica tuvimos 23 penales y hoy (por el domingo) tuvimos 18 y dos tarjetas amarillas y un par de esos penales vinieron de varias ventajas, por lo que también puedes agregar un par de penales más. Por lo tanto, es difícil entender el juego cuando estás siendo tan indisciplinado", añadió el entrenador del seleccionado.

Se debe recordar que en el encuentro frente al seleccionado oceánico recibieron tarjetas amarillas Pablo Matera y el correntino Carlos Muzzio, que ingresó en el complemento y a poco minutos, debió esperar fuera de la cancha por 10 min.

Para el correntino fue la segunda experiencia en Los Pumas. La primera había sido frente a Sudáfrica en agosto pasado. Y en el partido del domingo fue la primera ocasión que recibió la tarjeta amarilla.

Por otra parte, Ledesma habló de la realidad que viven Los Pumas en Australia. "No lo estoy usando como excusa, pero esa es la realidad para nuestros jugadores. No tiene nada que ver con la normalidad. No hemos tenido un partido en casa en dos años. Estamos en nuestras burbujas o en cuarentena”.

"Aún así, es mucho mejor este año, pero todavía estamos en cuarentena y te llega a ti. Le llega a los jugadores, le llega al personal y le llega a todos. Pero, si no aceptamos que estamos fuera del imagen", cerró Mario Ledesma.

Fue clave

El capitán de Los Pumas, Santiago Montoya, también puso de manifiesto la cuestión disciplinaria. “En cuanto a posesión y territorio, ellos tuvieron mucho más que nosotros y la indisciplina volvió a ser un factor clave: tenemos muchas cosas por corregir y la verdad es que no hay mucho tiempo” sostuvo el hoocker argentino.

El seleccionado rápidamente tendrá revancha el próximo fin de semana y a eso le apuntó el capitán. “Veremos el partido, seremos autocríticos y arrancaremos la semana entrenando duro, no hay atajos, no hay una fórmula mágica, sino seguir entrenando y mirar para adelante”.

Por la caída ante los All Blacks en el Rugby Championship y el gran triunfo de Australia ante Sudáfrica por 28-26, Los Pumas sufrieron modificaciones en el ranking de World Rugby.

El seleccionado argentino, que se encontraba en el sexto puesto, bajó hasta el séptimo lugar con 82.86. Por su parte, los Wallabies, por su espectacular triunfo, subieron dos lugares (84.11).

Australia ascendió a la quinta posición y superó en el ranking a Francia, que se ubica sexto, con 83.87. En la cima continúa Sudáfrica, con 92.49, mientras que lo siguen Nueva Zelanda (90.31), Inglaterra (85.44) e Irlanda (84.85).