Nació el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

Alberto Cormillot anunció el nacimiento de su tercer hijo, Emilio, fruto de su relación con la nutricionista Estefanía Pasquini. El médico especializado en nutrición y obesidad compartió la noticia a través de sus redes sociales.

"Nació Emilio a las 00:05 del 17/9/2021. ¡Esta perfecto! ¡Estefi también!", escribió Cormillot en sus cuentas de Twitter e Instagram. Desbordante de felicidad, el doctor de 83 años de edad, agregó: "¡¡¡Somos mamá y papá!!!".

Primera foto

"¡Bienvenido Emilio! Gracias por los miles de mensajes que nos están llegando. A lo largo del día van a tener noticias nuestras.¡¡", escribió mas tarde Cormillot junto a la

El pasado 15 de septiembre, Estefanía Pasquini subió una imagen de la última ecografía de Emilio, su primer hijo con Alberto Cormillot, mostrando el rostro del bebé por primera vez.

"A 10 días de tenerlo con nosotros, con esta eco cerramos”, comenzó expresando en el texto que acompaña la imagen, y siguió: “Muchas veces me escriben mujeres preguntando ¿hasta dónde? Hasta dónde intentar, porque ya están cansadas o perdieron las esperanzas”.

“No lo sé, no hay una respuesta, depende de cada pareja o persona que esté en esta búsqueda el ‘hasta dónde’. En este proceso pase por días buenos, malos, muy malos, regulares, pero por suerte siempre tuve gente apoyando y ayudando a no bajar los brazos y al mejor compañero de vida que pude encontrar, el cual me recordaba ‘apretá los dientes y para atrás solo para tomar impulso’", reveló la nutricionista. (Exitoína)