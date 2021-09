El Argentino de tenis de mesa cuenta con participación regatense

Comenzó en Buenos Aires el 66° Campeonato Argentino de tenis de mesa y cuenta con participación de jugadores de Regatas Corrientes. La competencia se desarrolla en dos sedes, el Cenard y en el Isef Romero Brest.

El club correntino cuenta con la participación de ocho jóvenes que jugarán en individual, como también por equipos, en las categorías desde Sub 9 hasta Sub 19.

El Campeonato dio inicio con la modalidad de competencia por equipo. Nicolás Núñez, Agustín Romero, Joaquín Jaluf y Gabriel Montiel jugarán juntos en la categoría Sub 19.

En su grupo chocarán con Fetemba (Federación de Tenis de Mesa de la Ciudad de Buenos Aires) y con Chaco, por lo que será una zona sumamente dura.

El resto de los deportistas regatenses comenzarán su participación recién mañana, cuando den inicio los torneos individuales. Allí, además de los que juegan en equipo, participarán Bruno Rabinovich (Sub 9), Benjamín Mariño Rey (Sub 13), Clara Oviedo, y Eber Curatola (Sub 19).