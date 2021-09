Con un busto de Güemes impulsan un planteo histórico del Norte Grande

En el marco del bicentenario de la muerte del Gral. Martín Miguel de Güemes, el fin de semana en Mercedes se inauguró una plazoleta que lleva su nombre y se colocó un busto que fue donado por el Gobierno de Salta.

“Estamos tratando de impulsar un planteo histórico del Norte Grande que nos permita dar a conocer la trilogía que nos dio la Independencia: San Martín- Güemes y Belgrano”, dijo a El Litoral el jefe del Programa “Güemes recorre la Patria”, Martín Miguel Güemes Arruabarrena.

El acto estuvo precedido por el intendente Diego Caram y sobre la instauración del busto del General Martín Miguel de Güemes, El Litoral dialogó con el jefe del Programa “Güemes recorre la Patria”, Martín Miguel Güemes Arruabarrena, quien indicó que “el viernes y sábado estuvimos en Mercedes, inauguramos el busto donado por el Gobierno de Salta a la intendencia, donación que fue tramitada por la Comisión Provincial del Bicentenario de Güemes a través de su director general Alberto Barros Blanzari” y agregó que “en Mercedes el motor de esta posibilidad fue Pedro Mamani, que había estado en el Regimiento 5 de Caballería General Güemes e integrante de la Guardia “Infernales”.

“Ha sido un acto importante, hemos dejado la posibilidad abierta de constituir una filial del Instituto Güemesiano de Salta en Mercedes. Estamos tratando de impulsar un planteo histórico del Norte Grande que nos permita hacer conocer esta trilogía del Norte Grande que nos dio la Independencia, porque hay que considerar que la ciudad de Curuzú Cuatiá fue fundada por Belgrano”, indicó.

“También queremos darle una connotación en cuanto al Norte Grande, a esto que se fundó hace bastante tiempo, siendo el gobernador firmante del acta en su momento Pocho Romero Feris, y que ahora se ha vuelto a revitalizar con las reuniones de los gobernadores”.

Por último, y en relación a su parentesco con el general, comentó que “llevo su nombre porque el segundo hijo del General Güemes es mi tatarabuelo. Él tuvo tres hijos, uno murió muy chico y quedaron dos hijos, Martín y Luis, y yo desciendo de este último, que es mi tatarabuelo. Mi bisabuelo se llamaba Martín Miguel, mi padre se llama Martín Miguel y así hemos heredado el nombre, pero en mi caso yo he trabajado casi cincuenta años en la investigación, he participado en congresos, he dado charlas sobre el eje de la guerra en el Norte, unido a San Martín, Güemes”.