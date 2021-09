Acusado de violencia de género insiste en ir a prisión domiciliaria

En la ciudad de Mercedes hoy se llevará a cabo una audiencia virtual en el marco de una causa de violencia de género. El acusado es Renzo Ruíz Díaz que a mediados de junio de este año fue detenido por maltratar a su expareja, Ana Díaz Colodrero, en la ciudad de Goya.

La defensa insiste en la prisión domiciliaria, que le habían denegado dos veces anteriormente.

Además, tiene otra causa en el contexto de violencia de género, por lo que se solicitó la elevación a juicio, y pronto comenzará el debate.

Sobre Ruiz Díaz pesa una denuncia por violencia de género, tras ingresar por la fuerza a la vivienda de Ana Díaz Colodrero. Cabe resaltar que Ruiz Díaz cuenta con dos restricciones perimetrales previas y una condena de tres años de prisión por golpear a su expareja.

El imputado cuenta con una condena previa por golpear en la vía publica a su exnovia, cuya condena llega a los tres años de prisión en suspenso. Este caso sorprende a la esfera judicial, ya que el beneficio del golpeador podría caer y pasar la condena en suspenso a efectiva, siendo trasladado a un penal en Corrientes capital.

El caso tuvo gran repercusión, cuando Ana Irene Díaz Colodrero dio a conocer la pesadilla que estaba viviendo y lo contó a los medios de comunicación. Relató que sufre violencia de género por parte de su exnovio, quien rompió la puerta de la vivienda de su casa y la golpeó.

En este sentido, otra de las víctimas de violencia de género por parte del mismo hombre, Adriana Arizaga, se refirió a un hecho que sucedió en 2013. La mujer fue atacada por el hombre que le luxó la mandíbula y le propinó otras heridas graves en el rostro. “Siempre me mantuve aislada y no lo hice público por miedo a las represalias. La causa incluyó una lucha por seis o siete años. En el 2020 recién obtuve una sentencia a pesar de tener todas las pruebas médicas y documentación correspondiente”.

“La fiscalía de Goya hizo la denuncia de oficio y obtuve todas las respuestas que otras chicas no tuvieron. Renzo Oscar Gastón Ruiz Díaz tiene otras causas”.

La mujer siguió relatando su caso: “Tuve que irme de Santa Lucía porque había una persecución constante y amenazas todo el tiempo de él y de parte de su familia. La sentencia que se obtuvo en el 2020 marcó un precedente, aunque Renzo Oscar Gastón Ruiz Díaz no tenía antecedentes y eso me causaba miedo de luchar en vano”.

“Va a llegar un momento en que no vamos a poder contarlo. Es una persona sumamente violenta, sin importar el género. Me costó mucho tiempo volver a caminar tranquila, cuando me vine a vivir a Goya me lo cruzaba y llegué a sentir tal paranoia que pensaba que me rastreaba, y hoy que levanté la voz, vuelvo a tener miedo no solo de él, sino de su familia”, finalizó en sus declaraciones la mujer atacada.

