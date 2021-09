Rabinovich, medalla de bronce en el Argentino

Bruno Rabinovich se destacó en la delegación correntina que participó en el 66° Campeonato Argentino de Tenis de Mesa, donde se colgó la medalla de bronce.

La tradicional competencia, que se desarrolló en el Cenard y el Isef Romero Brest, contó con ocho jugadores del Regatas Corrientes, siendo un número importante de representantes en categorías formativas de un campeonato argentino.

La delegación regatense estuvo formada por Bruno Rabinovich (Sub 9), Benjamín Mariño Rey (Sub 13), Joaquín Jaluf, Gabriel Montiel, Eber Curatola, Agustín Romero, Nicolás Núñez y Clara Oviedo (Sub 19).

En la competencia individual, la actuación más destacada fue la del más pequeño, Bruno Rabinovich, quien se colgó la medalla de bronce en su categoría tras ganarle en el duelo decisivo a un representante mendocino.

Por otro lado, Nicolás Núñez y Joaquín Jaluf pudieron avanzar de la fase de grupos, aunque se despidieron en 32avos de final.

Además de la participación individual, cabe recordar que, en la modalidad por equipos, los “remeros” tuvieron también una actuación destacada. Núñez, Romero, Jaluf y Montiel se metieron en la llave campeonato tras vencer en el clásico a Chaco, aunque luego cayeron en octavos con Febateam (Buenos Aires).

La delegación del Regatas Corrientes que representó a la provincia estuvo acompañada de su entrenador Carlos Núñez, además de algunos padres que tuvieron la posibilidad de acompañar a los chicos.