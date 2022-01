La táctica de Wanda Nara para conquistar al novio de una famosa modelo

Aunque Mauro Icardi y Wanda Nara suelen expresarse su cariño en las redes sociales, la empresaria da indicios de que está interesada en otro hombre, que está en pareja con una popular modelo.

En el programa Intrusos, el conductor Rodrigo Lussich mostró algunas pruebas en el segmento Escandalones. El periodista aseguró que se trata de una “revancha” de la empresaria contra el jugador del PSG. “La relación (con Mauro) está terminada y Wanda está dispuesta a encarar el mundo y darse ciertos permisos”, aseguró en el ciclo de América.

Luego, reveló que la hermana de Zaira Nara suele ponerle “me gusta” a publicaciones de Instagram de Bautista Bello, el polista de 31 años que está en pareja con Sofía Jujuy Jiménez. “Ella elige fotos viejas y le pone like como una señal de que está libre. Empieza a construir su venganza. Estos likes no estaban hasta hace pocos días. Y Wanda no lo sigue en Instagram”, manifestó Lussich sobre la táctica que usa la mediática en las redes sociales.

En la actualidad, Jujuy y Bautista están disfrutando de unas vacaciones en Punta del Este, el lugar preferido para descansar de los famosos argentinos. De esta manera, la pareja aprovecha unos días de descanso en Uruguay antes de retomar con sus compromisos laborales. En fotos exclusivas de Teleshow, se los pudo ver disfrutando de la playa y el mar, muy acaramelados.

Cabe recordar que la modelo empezó a hablar de su romance con el polista cuando estaba participando en La Academia (El Trece). En agosto pasado, todavía no quería confirmar el noviazgo. “Estoy con Bauti, estamos ahí, yo estoy esperando que vuelva de su viaje”, señaló de manera ambigua a Teleshow y no quiso ponerle título a la relación: “Eso me lo guardo para mí”. En ese momento, Martín Salwe, el locutor de ShowMatch, también intentaba conquistarla. Jujuy lo definió como “buen compañero” y ante la pregunta de si le iba a dar alguna posibilidad al amor, dejó la puerta abierta. “No sé, nunca se sabe”.

A fines de septiembre, Jiménez apostó fuerte por su amor por Bello y ambos decidieron blanquear su relación amorosa, ya que no tuvieron problema en dejarse ver en público. Incluso en octubre del año pasado viajaron juntos a Jujuy para que él conociera a toda la familia de ella que allí reside.

Infobae